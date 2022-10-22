Воронежский губернатор дал старт общеобластному субботнику

Фото - Правительство Воронежской области

В субботу, 22 октября, в регионе день выдался погожим. Именно на эту дату был намечен общеобластной субботник. В мероприятии приняло участие более 120 тысяч наших земляков. Присоединился к ним и губернатор Александр Гусев. Вместе с коллегами, членами молодежных объединений и студентами педуниверситета он приводил в порядок территорию Братского захоронения №15 в Воронеже. О чем рассказал в своем телеграм-канале.

Фото - Правительство Воронежской области

– Тут покоятся около 3 тысяч бойцов. Среди них Герой Советского Союза лётчик Василий Колесниченко и 2 отважных героя Великой Отечественной войны Михаил Бовкун и Геннадий Вавилов. У нас много мемориальных мест в области, и мы много внимания уделяем, чтобы они были в достойном состоянии. Но одно дело, когда мы делаем это за бюджетные деньги и силами подрядчиков, а другое — когда люди приходят по велению души, – сказал глава региона.

После уборки мемориала Александр Гусев возложил цветы и пообщался со студентами ВГПУ, которые ухаживают за могилой. Он поблагодарил ребят за неравнодушие к этому памятному месту и подчеркнул его важность не только для горожан, но и для будущих историков, которые закончат истфак и выйдут из вуза с дипломами.

Фото - Правительство Воронежской области

По плану, во время общеобластного субботника жители Воронежской области приведут в порядок 35 тысяч гектар озелененных и прилегающих территорий. Будет ликвидировано более 600 несанкционированных свалок, вывезено около 8 тысяч кубических метров мусора, высажено свыше 35 тысяч саженцев и удалено более 2 тысяч аварийных деревьев. Облагородят 17 тысяч памятных и мемориальных мест и 1,3 тысячи кладбищ.

В Воронеже наведут порядок на 24 объектах. В уборке примут участие свыше 2,4 тысяч сотрудников исполнительных органов власти региона, структурных подразделений правительства Воронежской области.

Фото - Правительство Воронежской области

— За последние два года, когда массовые мероприятия отменяли из-за ковида, мы немного отвыкли от субботников. Но на мой взгляд они очень правильные и, уверен, что абсолютное большинство людей, кто приходит на субботник, делают это не по понуждению. Это небольшой праздник, можно прийти пообщаться и сделать полезное дело, – подытожил Александр Гусев.

Напомним, осенний месячник благоустройства стартовал в регионе 2 октября и продлится до 1 ноября. По инициативе губернатора в 2022 году его приурочили к значимой дате – 80-летию с начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков.