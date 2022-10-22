Последние новости Воронежа на 22 октября 2022 года: младенец на остановке, изменение оплаты проезда и новый телефон для семей мобилизованных

При оплате первой поездки картой MasterCard теперь будет блокироваться 1 рубль. Фото: Архив "КП"

21 октября на конечной остановке воронежского микрорайона Малышево нашли младенца. Его бросили на улице Теплоэнергетиков. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области. В Следственном управлении СКР по региону уточнили, что новорожденного мальчика обнаружили местные жители. Он был завернут в пеленки и одеяло, а рядом с ним лежала бутылочка со смесью. Ребенка отправили в больницу на обследование. По предварительным данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция начала поиски матери малыша. В свою очередь прокуратура отрабатывает органы системы профилактики. Следователи просят воронежцев, которые обладают информацией о родителях ребенка, позвонить в ведомство по номерам: 8-920-213-56-35 или 255-22-53.

В мэрии Воронежа сообщили об изменениях в безналичной оплате проезда. При оплате первой поездки картой MasterCard теперь будет блокироваться 1 рубль. А в конце дня стоимость всех поездок будет списывать одной суммой. Ранее деньги уходили с карт после каждого пользования общественным транспортом. Для держателей карт Visa и «Мир» ничего не изменится. В управлении транспорта мэрии Воронежа напомнили, что если у вас возникли вопросы, проверить корректность оформления билетов и просмотреть всю историю поездок можно в едином личном кабинете пассажира.

По техническим причинам в управе Центрального района Воронежа изменился номер телефона, по которому родственники мобилизованных могут обратиться за помощью. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 21 октября. С пятницы по всем вопросам поддержки, которую могут оказать муниципальные структуры необходимо звонить по номеру: 8-952-549-83-33. В остальных управах номера телефонов остались прежними.

Новым главой Управления федеральной службы безопасности по Воронежской области стал Сергей Лёшин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. 21 октября Лёшин был представлен губернатору Александру Гусеву. Об этом рассказали в правительстве региона. Как отметили в ведомстве, последние три года Сергей Лёшин занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Воронежской области. До этого работал на руководящих должностях в УФСБ России по Самарской области. Общий стаж службы в органах безопасности составляет 30 лет.