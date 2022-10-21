В Воронеже на базе ВГУ будет создана субботняя математическая школа для одаренных детей

Фото пресс-службы ВГУ

В ВГУ по инициативе руководителей математического факультета и ЧОУ «Академия «Профиль» состоялся круглый стол, на котором эксперты обсудили проблемы математического образования в Воронеже.

Куда пойти учиться учителю?

В числе экспертов, принявших участие в дискуссии, были первый проректор, проректор по учебной работе ВГУ Елена Евгеньевна Чупандина, декан математического факультета ВГУ Мария Шаукатовна Бурлуцкая, директор лицея №4 Константин Георгиевич Викторов, учитель математики лицея №1 Ирина Николаевна Черникова, учитель математики гимназии им. Басова Кристина Олеговна Чибисова и учредитель частной школы «Академия «Профиль» Наталья Николаевна Власова.

Участников круглого стола поприветствовала первый проректор, проректор по учебной работе ВГУ Елена Чупандина.

«Математика лежит в основе всего и вся, без неё наука не может развиваться. Мы анализируем ситуацию и пришли к неутешительному выводу: качество школьного образования в последние годы стал заметно хуже. И это касается, к сожалению, не только математики» - отметила Елена Евгеньевна.

В своем вступительном слове декан математического факультета ВГУ Мария Бурлуцкая посетовала на слабый уровень школьной подготовки у первокурсников матфака: «Я провела недавно что-то вроде диагностической работы для студентов первого курса с простыми заданиями, и оказалось, что справиться с ними могут далеко не все».

Декан математического факультета ВГУ Мария Бурлуцкая

Директор лицея №4 Константин Викторов считает, что главная проблема низкого профессионального уровня учителей – их перегруженность, связанная с дефицитом кадров.

«Есть незакрытые вакансии, и учителям приходится работать по 30 и более часов. Учитель работает на износ, у него не остается времени на творчество и самообразование. В этой ситуации директору школы не до критики и анализа, ему требуется сначала заткнуть все дыры, наладить хоть как-то нормальный учебный процесс».

Директор лицея №4 Константин Викторов

По мнению Викторова, с подготовкой молодых кадров в регионе дело обстоит неплохо, но специалистов, способных работать по программе углубленного изучения математики, не хватает.

«Куда направить молодых учителей, чтобы они прошли дополнительную подготовку и были способны реализовать программу углубленного изучения математики, я не знаю, - говорит Константин Георгиевич, - в Воронеже этим никто не занимается!»

Где же наши чемпионы?

В своем выступлении директор лицея №4 затронул тему неудачного выступления воронежских школьников на всероссийских олимпиадах по математике: «Обидно, когда мы видим в числе победителей всероссийской олимпиады, кроме москвичей и питерцев, Пензу, Казань и другие города, но давно не видим воронежских ребят».

Оказывается, в Воронеже до сих пор нет специализированных математических школ. Наши одаренные старшеклассники часто уезжают из Воронежа в Москву или Санкт-Петербург, чтобы получать образование на другом качественном уровне.

«Можно сравнить спортивную олимпиаду с научной, - считает Константин Георгиевич, - чтобы попасть в сборную, нужно долго и упорно тренироваться. А с кем наши одаренные, высокомотивированные и способные дети занимаются? Ни с кем…»

ВГУ в помощь!

Математический факультет ВГУ готов взять на себя нагрузку по подготовке молодых учителей математики и сопровождению одаренных детей «олимпийцев».

Университет станет уже в ближайшее время той площадкой, которая объединит всех, кто хочет учиться и учить. Матфаку нужны умные студенты, а школам хорошо подготовленные учителя.

Дефицит кадров испытывают не только организаторы круглого стола в лицее №4 и ЧОУ «Академия «Профиль», высококлассных учителей математики не хватает практически во всех школах Воронежской области.

Первые занятия с одаренными детьми пройдут в ВГУ уже 1 и 2 ноября, в период школьных каникул. Проведет их профессор Пенкин, выдающийся и авторитетный педагог. Позже - во время зимних каникул планируется привезти в Воронеж преподавателей Президентского физико-математического лицея №239 (Санкт-Петербург) и организовать «олимпийские сборы» для будущих участников всероссийской олимпиады по математике.

В перспективе после первого ноябрьского интенсива – создание субботней математической школы на базе ВГУ для одаренных ребят.

Для молодых учителей в ближайшее время будет организован семинар. Тема и программа семинара пока обсуждается.

Организаторы круглого стола надеются на активность профессионального сообщества. Как точно заметила Ирина Николаевна Черникова, учитель математики лицея №1: «Одного нашего желания научить молодого педагога недостаточно, нужно чтобы он сам хотел чего-то достичь в своей профессии, чтобы его ученики побеждали на олимпиадах. Иначе ничего не выйдет»

Ирина Николаевна Черникова, учитель математики лицея №1

Молодой преподаватель математики гимназии им. Басова Кристина Олеговна Чибисова считает, что в условиях больших нагрузок, давления со стороны родителей и школьной бюрократии мало кому удается найти в себе мотивацию для самообразования. Но именно молодым учителям и имеет смысл учиться новому, поскольку они еще не «закостенели», не потеряли интерес к профессии.

Репетитор - не учитель

Существует такой стереотип, что хороший репетитор – это обязательно талантливый и эффективный педагог. Однако, это не всегда так.

В завершении дискуссии Наталья Власова, учредитель частной школы «Академия «Профиль» рассказала о своем опыте формирования педагогического коллектива.

Учредитель частной школы «Академия «Профиль» Наталья Власова

«У меня была иллюзия, что если я возьму на работу хороших репетиторов по математике, то у нас будет результат, - говорит Наталья Николаевна, - в первый же год мы поняли, что ошиблись. Репетиторы без методической базы не могут работать в классе».

По мнению Натальи Власовой, работа по подготовке молодых учителей математики должна вестись системно. При этом важно не откладывать её начало на потом.

Инициируя новые образовательные проекты, организаторы круглого стола, решают не только свои кадровые проблемы, но и помогают возродить славные традиции воронежской математической школы.