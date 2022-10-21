Воронежцам рассказали, как разобраться с долгами по холодной воде

Вера Щербинина. Фото: Архив "КП"

Тема жилищно-коммунального хозяйства – одна из наиболее востребованных среди населения. Как установить счетчик? Кто должен оформить его поверку? Каким образом списать долги и пени? Подобные вопросы всегда волнуют потребителей. О функциональных возможностях водоканала и акциях, которые организация устраивает для своих клиентов, в студии радио «КП» рассказала заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

«САМОСТОЯТЕЛЬНО СПИСЫВАЕМ ПЕНИ»

В прошлом году водоканал пробовал необычный формат поощрения клиентов: устраивал розыгрыш денег. Удачу могли испытать все абоненты, которые проводили оплату с 1 по 31 декабря. Среди них случайным образом разыгрывались суммы от одной до 10 тысяч рублей. Однако большого спроса такое мероприятие не вызвало.

Самой популярной акцией уже не первый год остается – списание пеней. В 2022-м она стартовала 1 октября и продлится до 30 ноября. Смысл акции в том, что компания списывает пени в случае полного погашения долга или при заключении соглашения о его реструктуризации. Однако при втором варианте абонент сначала должен выполнить все условия договора, а уже потом водоканал «простит» просрочку.

– Почему мы проводим эту акцию? Дебиторская задолженность клиентов год от года растет. Сейчас она составляет порядка 550 млн рублей. Разумеется, есть недобросовестные люди, но есть и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Мы стараемся идти всем навстречу, пытаемся выслушать и найти выход из ситуации, – объясняет Вера Щербинина.

Чтобы оформить реструктуризацию, абоненту потребуется прийти лично в офис. Если же человек полностью готов оплатить долг, то он может сделать это любым удобным способом, после чего программное обеспечение самостоятельно списывает пени.

СУД – КРАЙНЯЯ МЕРА

Заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» отмечает, что организация в максимальном количестве случаев старается не доводить дело до судов. Однако если все досудебные варианты исчерпаны, приходится идти на крайнюю меру.

– Сначала абоненту уходит претензия. Затем уведомление о том, что документы будут передаваться в суд. И только потом в приказном порядке клиенту отправляются бумаги о взыскании задолженности. Очень обидно, что люди приходят к нам только с судебным приказом на руках, – добавляет Вера Щербакова.

По словам эксперта, сумма долга не так сильно влияет на взыскательный процесс, как время. Если клиент не платит за воду больше двух месяцев – ему отправляют претензию, свыше трех-четырех – документы будут передавать в суд.

ОТ УСТАНОВКИ ДО ПОВЕРКИ

Очень часто потребителей волнуют вопросы, связанные со счетчиками. Что касается установки прибора учета, то здесь вариантов несколько. Можно сделать это самостоятельно, обратиться в управляющую компанию или любую подрядную организацию. После этого клиент должен вызвать контролера водоканала для опломбировки счетчика. По итогам один акт остается у жителей, другой возвращается в РВК и заносится в базу.

Поверять приборы учета имеют право только аккредитованные организации, которые имеют соответствующие лицензии. В Воронеже таковых около пяти-семи. Их перечень указан на сайте Росаккредитации. После поверки бумаги также нужно передать в «РВК-Воронеж».

Еще один важный момент: самовольный демонтаж счетчиков. Необходимо помнить, что если вы поменяли прибор учета, но не сообщили об этом ресурсоснабжающей организации, то вас ждет штраф – десятикратный размер норматива за три месяца.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Чтобы оплачивать квитанции или подавать заявки на вызов мастера, сейчас не нужно выходить из дома или отрываться от рабочих дел. На сайте «Росводоканала» для абонентом доступна регистрация в личном кабинете. В нем можно получать электронные квитанции, передавать показания, прикреплять документы, смотреть историю расчетов. Там же находится перечень всех документов необходимых для заключения договоров. Востребованным остается и мобильное приложение «РВК. Услуги». Оно позволяет не тратить время в очередях и получать необходимые услуги.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

Рассказала Вера Щербинина, и как распознать фальшивые извещения. Ведь нередко воронежцы жалуются на получение поддельных квитанций.

– Такие документы всегда обезличены. Там нет обращения к конкретному абоненту по имени и фамилии. Отсутствует адрес. Эти типовые бумажки раскидывают по почтовым ящикам, а иногда и вовсе приклеивают на подъезд. Кроме того, в фальшивых извещениях указан недействительный норматив и тариф, – пояснила заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж». – Вся основная информация, которая касается счетчика, содержится в его паспорте. Если по какой-либо причине у вас нет возможности посмотреть эти данные, обратитесь в управляющую компанию или к нам, чтобы уточнить даты поверки.

Также во время эфира Вера Щербинина ответила на вопросы слушателей. В основном они касались работы приборов учета воды. Полную аудиозапись программы прикрепляем ниже.