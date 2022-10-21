Выходные в Воронеже: эко-спектакль, масштабная выставка, ночь пожирателей рекламы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ

С 21 по 23 октября в кинотеатре «Спартак» пройдут показы проекта Жана Мари Бурсико «Ночь пожирателей рекламы».

В этом году проект отмечает 40-летие, и в честь такого события Бурсико вместе со своими партнерами сделал своеобразную «экскурсию» по шедеврам мировой рекламы, которые собирали самые бурные аплодисменты в истории проекта. Зрителей также ждет подборка свежих рекламных роликов со всего мира, снятых в последнее время и получивших награды самых престижных фестивалей.

Своеобразным мостиком из прошлого смотрится подборка плагиата, который в рекламе не является чем-то запрещенным или неэтичным. Наоборот, идеи прошлого находят неожиданные повороты в настоящем. Приятно отметить, что в качестве ключевого ролика из шедевров прошлого Бурсико взял советский ролик, который много лет назад ему передали российские продюсеры Ночи пожирателей рекламы. Теперь эту рекламу увидят во всем мире. Да и для российских зрителей она станет открытием, потому что никогда не шла в эфире телевизионных каналов, потому что ее хронометраж превышает 3 минуты.

И кульминацией показа станет настоящая битва – рекламные войны брендов, которые без всякого стеснения пытаются унизить друг друга в борьбе за клиента и даже не замечают, что этим самым дарят нам незабываемые эмоции.

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ЭКО-СПЕКТАКЛЬ

22 октября ВАУ-театр покажет воронежцам премьеру. Спектакль «Одна тысяча тонн под водой» посвящен проблемам экологии.

- Действие этого эко-спектакля развивается в море. По некоторым данным, в мировой океан ежегодно попадает 8,8 миллионов тонн мусора в год. И наш спектакль покажет, как история человека, потерянного в океане, превращается в историю человека, потерянного в груде мусора. Что из этого страшнее? Именно через искусство мы захотели привлечь внимание к вопросу природной катастрофы, - отметили в ВАУ-театре.

Режиссером новой постановки стал Даниил Чекрыгин, музыка к спектаклю написал Сергей Серов. Представление покажут в 14.00 в ТРК «Арена», вход свободный.

Тему экологии поддержат эко-активисты: представители эко-пунктов «Седьмой лепесток» с 12.00 до 17.00 в парке у торгового центра проведут познавательные мастер-классы «Правильная сортировка отходов», а «Собиратор» с 11.00 до 17.00 на первом этаже «Арены» организует воркшоп по обмену игрушек, книг и комнатных растений.

КАЗАЧЬИ ПЕСНИ

22 октября в библиотеке имени Никитина в рамках Года культурного наследия народов России пройдет вечер «Казачье братство». Концерт посвятят 30-летию творческой деятельности руководителя ансамбля «Казаки России» Карины Зайцевой.

Ансамбль песни и пляски «Казаки России» основатель и художественный руководитель Борис Филимонов создал в 1985 году. С 2017 года руководить коллективом стала Карина Зайцева - выпускница Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей и Московского государственного института культуры. Ансамбль является участником и лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. В репертуаре - фольклорные, авторские, патриотические, военные, свадебные и шуточные казачьи песни.

В программе прозвучат песни «Как у нашей сотни», «Люблю я казаченьку», «Казачье сердце», «Разлился Дон», «Маруся», «Вареники», «Вишня белоснежная», «Разлетались вороны на дальней стороне», «Улетели птичьи стаи», «Семечки», «Любо мне, когда Дон разливается» (сл. и муз. С. Матвеева) и другие.

Юбилейный вечер начнется в 15.00 в «Никитинке» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале 4-го этажа. 12+

ИРЛАНДСКИЕ ТАНЦЫ

22 октября библиотеке имени Никитина пройдет концерт ирландских танцев «Прогулка по листве».

Бешеная энергетика этих танцев, которые давно стали таким же символом Ирландии как трилистник клевера, лепреконы или кельтские песни, не оставляет никого равнодушным. Для большей зрелищности традиционные ирландские мотивы танцоры разбавят балканским колоритом, изяществом русской классической танцевальной школы, мотивами фламенко, американскими степом и ирландской поп-музыкой. В программе: ирландские танцы джига, требл-джига, традиционный сет, рил, а также песни и мелодии из кинофильмов и мультиков. В концерте примут участие лауреаты конкурсов «Танцующий город», «Кубок Черноземья», «Империя танца», победители и призеры международных соревнований по ирландским танцам Алексей Крылов, Ксения Крылова, Даниил Фирсов.

Программа состоится 22 октября в 17.00 в «Никитинке» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале 4 этажа. 6+

ТЕАТРЫ

В театре оперы и балета 22 октября в 18.00 и 23 октября в 12.00 балет Шелыгина «Продавец игрушек» (6+). 23 октября в 18.00 сценическая кантата Карла Орфа «Кармина Бурана».

В театре драмы 22 октября в 18.00 лирическая комедия «Серафима» по пьесе Юрия Суходольского (18+). 23 октября в 18.00 спектакль «История одного преступления» по пьесе Ольги Михайловой. 18+

История одного преступления Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 октября в 18.00 в кинотеатре «Спартак» пройдет трансляция спектакля «Сирано де Бержерак» МХТ имени Чехова.

Егор Перегудов поставил спектакль не только поэтический, но и музыкальный, охватывающий многие жанры: от бардовской песни до рэпа, шансона и рока. Звучащие со сцены песни были написаны актерами театра и студентами Школы-студии. Критики отмечают, что в постановке присутствует стопроцентный Ростан, но такой, какой уместен в 2022 году. Каждая эпоха находит в этой великой пьесе свои вопросы и свои ответы, по-своему расставляет акценты, ведь в ней все отражены главные темы всех времен: любовь и дружба, власть и смерть, талант и предательство.

Сирано де Бержерак, истинный гасконец, поэт, сатирик и дуэлянт, у которого есть всего один недостаток - огромный нос. Считая себя уродливым, Сирано скрывает свою любовь к кузине Роксане. А та увлечена однополчанином поэта красавцем Кристианом. Кристиан не обладает умом и красноречием де Бержерака, но Сирано решает создать идеального возлюбленного для Роксаны, соединив свой поэтический дар и привлекательность Кристиана.

В главных ролях Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий. 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

23 октября в ВКЗ в 19.00 состоится выступление Тимура Шаова. Популярный автор-исполнитель и бард, специализирующийся на иронии и сатире, устроит "Антидепрессивный концерт"! (16+)

Несмотря на 20-летний юбилей на профессиональной сцене, Шаов, по его словам, до сих пор свое превращение из земского врача в барда воспринимает с чувством легкого удивления. Его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-сатирический дар довольно сложно классифицировать. Острые, едкие, до коликов смешные песенки Тимура Шаова - именно так он называет свои музыкальные сюжеты, - не вписываются в жанр бардовской песни.

- Именовать свои произведения песнями - значит брать на себя большую ответственность. Вот, к примеру, «Мишель» группы «Битлз» или, скажем, «Журавли» - это действительно песни. Я же пишу в легком стиле, вот и говорю о своих творениях иронично, - отмечает автор. - Я пересмешник, а мои песенки - это полупародии. Мне это в кайф, стараюсь все это делать легко, не заморачиваясь.

В Дворцовом комплексе Ольденбургских 22 и 23 октября в 14.00 состоится концерт «Оперная классика». В программе: дуэты и арии Римского-Корсакова, Чайковского, Шебалина и многих других. Исполнители: ведущие солисты театра оперы и балета Александра Добролюбова (сопрано), Кирилл Афонин (баритон) и Яна Лисак (фортепиано). Концерт пройдет в «Дом с ризалитами». 12+

В филармонии 23 октября в 18.00 пройдет концерт, посвященный 85-летию филармонии. 12+

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В Воронеже стартовала Всероссийская художественная выставка «Связь поколений». Проект посвящен 350-летию Петра I. И он настолько масштабный, что одновременно занял три выставочные площадки Воронежа - художественный музей имени Крамского (пр. Революции, 18), выставочные залы на ул. Кирова, 8 и ул. Пушкинской, 7в.

«Связь поколений» охватывает период от начала XVIII века до наших дней. Главным героем экспозиции стала яркая, многогранная личность самого царя-реформатора. Зрителей ожидают также экспонаты на тему героической истории Отечества в бурную петровскую эпоху.

На трех выставочных площадках представлено более 700 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного, монументального и храмового искусства, плаката, созданных за последние годы. Среди участников выставки художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Владимира, Воронежа, Брянска, Орла, Курска, Липецка, Пензы, Тамбова, Белгорода.

Выставку можно посмотреть до 27 ноября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СТУДИЯ ЗА

В Доме архитектора открылась выставка «Студия ЗА_30». Свои работы воронежцам показывают известный художник Алексей Загородных и его ученики. Мастерская работает больше 30 лет.

В экспозиции представлено 55 работ (живопись и графика), созданных за последние два года. В выставке приняли участие Александр Помогайбо, Алексей Терновых, Юлия Селина, Алина Солодина, Ольга Иванникова, Ольга Гнездилова и другие.

Выставку «Студия ЗА_30» можно посмотреть бесплатно до 31 октября со вторника по воскресенье с 15.00 до 20.00, понедельник - выходной.

КУКОЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

В театре кукол открылась персональная выставка художника-постановщика Александра Ечеина. Он оформил более 70 спектаклей в театрах кукол России и Франции. Работы художника хранятся в Центральном театральном музее имени Бахрушина (Москва), в частных коллекциях России, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Финляндии, Китая, США.

Проект «И радостью своею поделюсь…» показывает творческий процесс создания спектаклей от А до Я - от замысла режиссера и художника-постановщика, работы бутафоров, модельеров, костюмеров, музыкального и светового оформления до воплощения актерским ансамблем.

На выставке представлены плоскостные и объемные материалы (сценографию, эскизы кукол, костюмов, реквизита) к более чем 15 спектаклям, которые Александр Николаевич создавал с 1986 по 2020 год с разными режиссерами.

- Зрители увидят эскизы костюмов для персонажей «Процесса над Жанной д’Арк» по произведениям Ануя, Шоу и Панфилова (1986), эскизы к спектаклю и куклы из постановки «Принцесса и эхо» по пьесе Поспишиловой (1989), эскизы декораций и куклы из «Хитроумного Идальго» по пьесе Д. Вассермана и роману де Сервантеса (2003), а также материалы к спектаклям «Али-Баба и 40 разбойников» по пьесе Смехова, «Кот в сапогах» по Перро, «Сказки бабушки Корольковой» по сказкам Корольковой, «Дракон и Золотая Черепаха» по пьесе Шувалова, «Снегурочка (Любить и таять)» по пьесе Островского.

Начало в 15.30, выставка продлится до 20 декабря.