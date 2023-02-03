Спортивные выходные в Воронежской области: бои на любой вкус, ловля рыбы на мормышку и чемпионат ЦФО по женскому баскетболу

Чемпионат ЦФО по кикбоксингу еще подарит зрителям немало зрелищных поединков. Фото: c cайта kickboxing-vrn.ru.

Предстоящие выходные порадуют любителей единоборств. Они получат возможность увидеть турниры по трем их видам.

4 и 5 февраля в воронежском физкультурно-оздоровительном комплексе на улице ул. Димитрова, д.2в, корп. 1 завершатся чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу. В соревнованиях участвуют около 400 спортсменов. Поединки начнутся в 10.00.

Там же в выходные пройдут финальные бои областных соревнований по тхэквондо по версии ВТФ. 4 и 5 февраля поединки также начнутся в 10.00. В них участвуют 300 спортсменов.

А вот чемпионат и первенство области по тхэквондо по версии ИТФ состоятся 5 февраля в спортзале СШОР № 33 (Бульвар Победы, 17б). Соревнования начнутся в 10.00.

Там же 4 февраля завершится областной турнир по кудо «Спортивные звезды новой России». Соревнования в субботу начнутся в 9.00.

4 и 5 февраля пройдет второй тур чемпионата ЦФО по баскетболу среди женских команд. Команды сразятся в учебно-спортивном комплексе на улице Средне-Московская, д. 72. Начнутся игры в 17.00.

4 февраля заядлые рыбаки смогут выяснить, кто круче, на чемпионате области по ловле на мормышку со льда. 50 любителей зимнего сидения у лунок соберутся на акватории Воронежского водохранилища. Соревнования начнутся в 8.00.

А еще 4 февраля начнутся областные соревнования по шахматам - финал первой лиги. 50 любителей этого интеллектуального вида спорта сыграют в шахматно-шашечном центре на улице Фридриха Энгельса, 34. Турнир стартует в 17.00.

Также 4 февраля завершится первенство области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-18 лет и региональный турнир по этому виду спорта. Тяжести будут поднимать в спорткомплексе «Звездный» (улица Южно-Моравская, 3). Соревнования в рамках первенства начнутся в 10.00, а областной турнир – в 15.00.