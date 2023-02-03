Сергей Лукин прокомментировал законодательные изменения, регулирующие работу депутатов регионального и муниципального уровней

.

Основные положения документа прокомментировал сенатор от Воронежской области Сергей Лукин, принявший участие в заседании верхней палаты парламента.

Он отметил, что законопроект направлен на совершенствование правового регулирования осуществления полномочий депутатами законодательных органов регионов России и представительных органов муниципальных образований.

По словам Сергея Лукина, одним из важных нововведений стало положение федерального закона о том, что теперь председатель законодательного органа субъекта РФ может осуществлять свои полномочия только на профессиональной основе.

«Этот вопрос долгое время был дискуссионным. Однако определяющим стало то, что глава законодательного органа выполняет значительный объем работы и несет большую ответственность. А это предполагает полное погружение в парламентскую работу», - отметил сенатор.

Сергей Лукин пояснил, что ранее форма исполнения полномочий руководителями региональных парламентов регламентировалась региональным законодательством. В абсолютном большинстве краев и областей они работали на постоянной основе, и только в нескольких была предусмотрена возможность совмещения деятельности председателя законодательного органа субъекта федерации с основной работой.

Одновременно вводится дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий депутатов регионального и муниципального уровней: отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях законодательных собраний или советов депутатов муниципалитетов в течение шести месяцев подряд.

Также Сергей Лукин проинформировал о том, что одобренным на заседании Совета Федерации законопроектом упрощается порядок представления сведений о доходах депутатами законодательных органов субъектов РФ и депутатами представительных органов муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе.

В настоящее время депутаты представительных органов сельских поселений, работающие без отрыва от основной деятельности, освобождены от ежегодного декларирования доходов. Новый закон распространяет это правило на всех депутатов регионального и муниципального уровней, которые при этом имеют другую, основную работу.

Они будут представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом или передачи вакантного депутатского мандата.

«Кроме того, обязанность представлять соответствующие сведения возникает, если депутат или члены его семьи (супруг или несовершеннолетние дети) совершают сделки по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруга за три последних года, предшествующие отчетному периоду. В случае, если такие сделки не совершались, депутат должен будет подтвердить это в соответствии с установленной законом процедурой», - уточнил Сергей Лукин.

Сенатор также сообщил, что принятые изменения исключают положения о порядке передачи средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, представляемых региональными и муниципальными депутатами, по правилам, определяемым законом субъекта Российской Федерации или муниципальными правовыми актами.

Теперь обеспечение доступа средств массовой информации к этим данным будет осуществляться в общем порядке, в соответствии с федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.

При этом на официальных сайтах законодательных органов субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований будет размещаться обобщенная статистическая информация.

Аналогичные положения, касающиеся унификации порядка обеспечения доступа к информации о представляемых сведениях, внесены и в федеральный закон о статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы.

Комментируя одобренные на пленарном заседании Совета Федерации поправки в федеральное законодательство, Сергей Лукин подчеркнул: «Речь ни в коем случае не идет об ослаблении контроля. Новые нормы предусматривают размещение в открытых источниках поданной депутатами информации в обобщенном виде, что должно обеспечить защиту персональных данных».

Ольга Вороновская