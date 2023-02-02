Получив первые квитанции за коммуналку в новом году, многие воронежцы испытали шок Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Получив первые квитанции за коммуналку в новом году, многие воронежцы испытали шок. Размеры платежей выросли сразу на несколько тысяч! Коммунальщики и чиновники объяснили – ошибки нет. Эффект резкого роста платежей они мотивировали наложением сразу нескольких факторов: ростом тарифов, началом зимы и похолоданием. Однако эти объяснения не очень успокоили горожан. Скорее, наоборот, вызвали ощущение, что проблема пришла всерьез и надолго. Неужели такие суммы ежемесячно придется отрывать от семейного бюджета только ради того, чтобы иметь стандартный набор коммунальных услуг?!

«Комсомолка» изучила различные варианты экономии на ЖКУ и предлагает их вниманию читателей.

КОНТРОЛЬ И ЕЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ

Сколь бы не твердили коммунальщики, что их расчеты и начисления и верны, это всегда полезно перепроверить. Тем более, если у вас есть сомнения. Любой собственник жилья имеет право самостоятельно проконтролировать показания общедомового прибора учета или, обратится к старшему по дому, который принимает участие в снятии показаний счетчика вместе с работниками УК. Нередки случаи, когда общедомовой счетчик сломан или работает неправильно, но жильцы об этом не догадываются, а коммунальщики – скрывают.

Помните, что обычно сотрудники УК снимают показания счетчиков в 20-х числах месяца. Таким образом, расчетный период включает в себя 20 дней одного и 10 дней предыдущего месяца. Смещение сроков снятия показаний может отразиться на размере платежей.

За разъяснениями по поводу начисления платы можно обратиться в обслуживающую организацию. Там по вашему заявлению обязаны предоставить подробные расчеты.

Если и после этого у вас остались сомнения в корректности выставленного счета, то обращайтесь за помощью в контролирующие органы, например, в жилищную инспекцию. Заявление можно направить почтой или через сайт ведомства. Для защиты своих прав можно также обратиться в прокуратуру или в суд. Лучше - вместе с соседями.

Тепло дома часто вылетает в щели на чердаке Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ХОЗЯИН В ДОМЕ

Сэкономить на коммунальных расходах реально с помощью хозяйственного отношения к потреблению ресурсов. Если на улице тепло – потребуйте от УК отрегулировать систему отопления на входе в дом, это снизит расход по самой дорогой строке квитанции.

Проследите, чтобы в доме не было утечек воды или необоснованных трат электроэнергии. В противном случае, требуйте от коммунальщиков ремонта сетей. Обратите внимание на окна, двери, чердаки, они зимой должны плотно закрываться, это тоже зона ответственности обслуживающей организации. Идеальный вариант – утепление контура дома при проведении капитального ремонта.

Для освещения мест общего пользования используйте энергосберегающие лампы или лампы с датчиками движения.

НЕ ПЛАТИТЕ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ

Лишних трат можно избежать, контролируя качество предоставляемых вам коммунальных услуг и требуя перерасчета. Например, летом жителям многоквартирных домов отключают горячую воду для проведения профилактических работ на тепловых сетях. По закону максимальный срок этих неудобств 14 дней. Но зачастую график не выдерживается, и «кипяток» дают позже.

Проследите, чтобы в вашей квитанции сроки отсутствия воды совпадали с реальными, а не объявленными в графике.

Холодную воду по нормативам могут отключать не более чем на восемь часов (суммарно) в месяц или на четыре часа единовременно при аварии.

Горячая вода, если речь не идет о профилактике, также может отсутствовать не дольше восьми часов в месяц и четырех часов подряд. При аварии на тупиковой магистрали допускается отключение на сутки.

Претензии можно предъявить и к температуре воды. По нормативу она должна быть в пределах от 60 до 75 градусов. Если холоднее или горячее, требуйте перерасчета!

Электричество не имеют права отключать более чем на два часа при наличии двух независимых источников питания и более чем на 24 часа - при наличии одного источника.

Отопление не может отсутствовать дольше 24 часов в течение месяца. Газ - максимум четыре часа суммарно в течение месяца.

КАК ПОТРЕБОВАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ

Если вы убедились, что вам поставляют некачественную услугу, обратитесь в управляющую компанию с письменным заявлением или по телефону аварийно-диспетчерской службы. Один экземпляр обращения вручите работнику УК, а второй с подписью принявшего заявление оставьте себе. В документе нужно указать на имеющиеся несоответствия и попросить компанию составить соответствующий акт. Представители УК и ресурсоснабжающей организации обязаны в вашем присутствии провести замеры и принять меры по их результатам.

Имея на руках акт замера (например, температуры воды), можно требовать перерасчет. Если поставщик откажется сделать его в рабочем порядке, жильцу придется отстаивать свои права в суде.

Если батареи слишком горячие, требуйте от слесарей отрегулировать отопление на входе в дом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ОБЩЕДОМОВЫЕ РАСХОДЫ

С октября 2022 года коммунальщики получили право предъявлять жильцам плату за общедомовое потребление коммунальных ресурсов в полном объеме. Теперь вся разница между общедомовым потреблением ресурсов и суммой потребления всех квартир по их счетчикам ложится на плечи жильцов в виде перерасчета, который производится раз в квартал или по итогам года. Пока воронежцы еще ни разу не получали этих счетов, но предварительные прогнозы неутешительны – плата за общедомовые расходы может вырасти в два раза!

Рецепт экономии на содержании общедомового имущества включает обязательную установку счетчиков во всех квартирах и их корректную работу. Конечно, при условии, что никто из жильцов не будет жульничать с показаниями приборов учета и пользоваться магнитами, а через дырявые трубы не будет утекать на улицу вода.

КОМПЕНСАЦИЯ

Если коммуналка «съедает» 22% и более от вашего семейного бюджета, можно получить компенсацию в департаменте соцзащиты населения. Для малообеспеченных граждан в Воронеже действуют пониженные стандарты максимально допустимой доли расходов услуги ЖКХ:

- для одиноко проживающих пенсионеров; многодетных семей (имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет); одиноких матерей, со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума – 15 процентов;

- для одиноко проживающих пенсионеров; многодетных семей; одиноких матерей, со среднедушевым доходом меньше или равным величине прожиточного минимума – 10 процентов.

Оформить субсидии можно, обратившись в районные управления социальной защиты населения по месту жительства, либо в филиалы «МФЦ». Также можно отправить обращение в электронном виде на портале Воронежской области в разделе «Услуги» и на сайте «Госуслуги».

Список необходимых для оформления субсидии документов:

- заявление на субсидию ЖКХ, бланк выдадут в органе соцзащиты или МФЦ,

- справка о составе семьи,

- документы, удостоверяющие личность прописанных в квартире граждан,

- копии СНИЛС,

- справки о доходах с места работы,

-документ, подтверждающий основание для проживания на жилплощади: договор найма, свидетельство о собственности.

При оформлении субсидии учитывается также площадь помещения, в котором живет семья. Она не должна превышать утвержденный в регионе стандарт. Он составляет 18 кв.м общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек, 42 кв.м - на семью из двух человек, 33 кв.м - на одиноко проживающих граждан.

Субсидию можно оформить, не выходя из дома Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Право на 50% скидку при оплате коммунальных услуг имеют граждане, достигшие 70 лет. Пенсионеры старше 80 вовсе освобождаются от этой обязанности. Но помните, что льгота распространяется только на одну квартиру. Если в собственности у пенсионера две или больше квартир, то, начиная со второй, коммунальные расходы придется оплачивать полностью.