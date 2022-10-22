Воронежский «Факел» на последней минуте матча вырвал ничью у «Ростова»

Финальный натиск "Факела" все же позволил завоевать ничью в тяжелом матче с "Ростовом". Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Боевой первый тайм матча «Факела» с «Ростовом» испортила плохая работа видеоарбитра Ивана Сиденкова. Но обо всем по порядку.

В начале матча у гостей было два опасных момента, но удары головой пришлись в нашего вратаря Илью Свинову. К середине тайма «Факел» перехватил инициативу, и на 35 минуте после передачи с фланга зашитник «Ростова» сбил Романа Акбашева.

И тут началось «соло» Ивана Сиденкова. В очевиднейшей ситуации он пытался доказать главному судье Павлу Шадыханову, что пенальти не было. Не удалось, но настрой Максиму Максимову Сиденков сбил. Нападающий «Факела» ударил плохо, и Песьякову не составило труда отбить удар. Ираклий Квеквескири добил мяч в сетку, но раньше времени вбежал в штрафную. Гол справеделиво не засчитали.

Сиденков не унимался. Олег Дмитриев в центре поля пошел в подкат несколько безрассудно, но сначала коснулся мяча, а только потом ноги Николая Комличенко. Пожалуй, желтая карточка была, но никак не красная. Однако Шадыханов тоже неожиданно углядел удаление.

Итог первого тайма – «Факел» без одного игрока, судья получил порцию мата с трибун (не сказать, что незаслуженно).

В начале второго тайма «Факел» смело пошел вперед. Но на 50 минуте упустил сольный проход Глебова. Данил промчался мимо трех игроков и открыл счет – 0:1. Потом ростовчане не раз могли его увеличить. После гола спас Свинов. Судья ошибся и в пользу. Квеквескири, казалось, цеплял Глебова в штрафной, однако капитан «Ростова» решил «дорисовать» падение. А судья его художество не оценил.

В конце матча «Факел» в меньшинстве (!) резко взвинтил темп. Сергей Песьяков дважды спас гостей после удара Аппаева и последовавшего за ним вскоре выстрела Квеквескири. Все решила игра рукой в своей штрафной Евгения Чернова. Сиденков впервые в этом матче принял адекватное решение и углядел нарушение. Шадыханов посмотрел монитор и поставил пенальти. Его реализовал Георгий Гонгадзе на последней добавленной минуте. Он сравнял счет и стал пока лучшим бомбардиром «Факела» с четырьмя голами. Вскоре судья дал финальный свисток – 1:1.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в чемпионате по-прежнему остается непобежденным – одна победа и уже пятая ничья подряд. Воронежская команда набирает 12 очков и временно обходит московский «Локомотив» и перемещается на 13 место.

Впереди у «Факела» 28 октября выездная игра с «Оренбургом», который пока идет на девятом месте с 18 очками. Матч начнется в 17.00.