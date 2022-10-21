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Спорт21 октября 2022 13:10

Спортивные выходные в Воронежской области: матч «Факела» с «Ростовом», чемпионат России по акробатике и Кубок по фигурному катанию

А еще пройдут чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу, крупные соревнования по каратэ, соревнования лучших рыболовов и начнется чемпионат ЦФО по баскетболу среди женщин
Юрий КОЗЛОВ
На Центральном стадионе профсоюзов будет, как всегда, много народу, поэтому прийти туда лучше заранее.

На Центральном стадионе профсоюзов будет, как всегда, много народу, поэтому прийти туда лучше заранее.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главным спортивным событием выходных будет домашний матч «Факела» с одним из лидеров Премьер-лиги «Ростовом» 22 октября. Начнется он в 16.30, но болельщиков по традиции просят приходить на Центральный стадион профсоюзов заранее. Арена будет открыта с 14:00.

Для зрителей подготовят много развлечений. На Восточной трибуне будут работать мастера аквагрима, там пройдет шоу мыльных пузырей. Также болельщики смогут сыграть там в аэрохоккей, оценить шоу барабанщиков, опробовать аттракцион «Кнопочный бой».

На Центральной трибуне зрителей будут ждать аквагримеры и аниматоры, которые отведут самых маленьких болельщиков в детскую комнату. Также все желающие смогут оставить свои пожелания «Факела» на специальном арт-кубе, сыграть в аэрохоккей и сфотографироваться в фотобудке. На Южной трибуне перед матчем зрители попробуют свои силы в настольном футболе.

В ближайшие выходные в Воронеже также пройдут два крупных соревнования межрегионального уровня. 22 и 23 октября в спортивной школе олимпийского резерва № 2 (улица 9 Января, 134) состоятся заключительные выступления лучших спортивных акробатов России в рамках командного чемпионата страны. В них участвуют 300 спортсменов. Посмотреть на чудеса владения своим телом, показываемые ими, можно будет с 9.00.

В Воронеж приедут лучшие акробаты России.

В Воронеж приедут лучшие акробаты России.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

23 октября в спортзале Учебно-спортивного комплекса (ул. Средне-Московская, д.72) стартуют игры чемпионата ЦФО по баскетболу среди женских команд. Соревнования продлятся долго – до 27 ноября. Увидеть стартовые матчи лучших мастериц обращения с оранжевым мячом в Центральном федеральном округе можно будет с 15.00.

Посмотреть игры сильнейших женских команд ЦФО по баксетболу можно будет целый месяц.

Посмотреть игры сильнейших женских команд ЦФО по баксетболу можно будет целый месяц.

Фото: shor-vityaz35.ru

В Нововоронеже в выходные тоже состоится крупное спортивное событие. Там на ледовой арене «Остальная» (ул. Космонавтов, 22) пройдет первый этап Кубка Воронежской области по фигурному катанию. 22 и 23 октября соревнования лучших наших мастеров можно будет увидеть с 8.30.

Фигурное катание высокого уровня - всегда незабываемое зрелище.

Фигурное катание высокого уровня - всегда незабываемое зрелище.

Фото: ffk-vrn.ru

Также на выходных на водохранилище в районе Грамши пройдет чемпионат Воронежской области по рыболовному спорту. Его участники будут соревноваться в ловле спиннингом с лодок. Клев, как правило, лучше всего идет с утра, поэтому состязания и 22, и 23 октября стартуют в 8.00.

Лучшие рыболовы Воронежской области покажут класс на водохранилище.

Лучшие рыболовы Воронежской области покажут класс на водохранилище.

Фото: fedrybsport.ru

22 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Димитрова, 2В пройдут состязания наших богатырей в пауэрлифтинге (жиме лежа). В чемпионате и первенстве Воронежской области будут участвовать 100 спортсменов. Они будут начинать поднимать огромные штанги в 10.00.

Могучие спортсмены будут поднимать штанги на Димитрова, 2В.

Могучие спортсмены будут поднимать штанги на Димитрова, 2В.

Фото: gcheb-fizkult.cap.ru

23 октября в здании СДЮСШОР № 33 (Бульвар Победы, 17Б) состоятся сразу два крупных соревнования по всестилевому каратэ. В них будут участвовать 270 спортсменов. Отдельно пройдут областные соревнования и поединки в рамках ХХ Спартакиады учащихся нашего региона. Увидеть зрелищные бои можно будет, начиная с 9.00.

На крупные областные соревнования приедут 270 каратистов.

На крупные областные соревнования приедут 270 каратистов.

Фото: rossadm.ru