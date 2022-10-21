Спортивные выходные в Воронежской области: матч «Факела» с «Ростовом», чемпионат России по акробатике и Кубок по фигурному катанию

На Центральном стадионе профсоюзов будет, как всегда, много народу, поэтому прийти туда лучше заранее. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главным спортивным событием выходных будет домашний матч «Факела» с одним из лидеров Премьер-лиги «Ростовом» 22 октября. Начнется он в 16.30, но болельщиков по традиции просят приходить на Центральный стадион профсоюзов заранее. Арена будет открыта с 14:00.

Для зрителей подготовят много развлечений. На Восточной трибуне будут работать мастера аквагрима, там пройдет шоу мыльных пузырей. Также болельщики смогут сыграть там в аэрохоккей, оценить шоу барабанщиков, опробовать аттракцион «Кнопочный бой».

На Центральной трибуне зрителей будут ждать аквагримеры и аниматоры, которые отведут самых маленьких болельщиков в детскую комнату. Также все желающие смогут оставить свои пожелания «Факела» на специальном арт-кубе, сыграть в аэрохоккей и сфотографироваться в фотобудке. На Южной трибуне перед матчем зрители попробуют свои силы в настольном футболе.

В ближайшие выходные в Воронеже также пройдут два крупных соревнования межрегионального уровня. 22 и 23 октября в спортивной школе олимпийского резерва № 2 (улица 9 Января, 134) состоятся заключительные выступления лучших спортивных акробатов России в рамках командного чемпионата страны. В них участвуют 300 спортсменов. Посмотреть на чудеса владения своим телом, показываемые ими, можно будет с 9.00.

В Воронеж приедут лучшие акробаты России. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

23 октября в спортзале Учебно-спортивного комплекса (ул. Средне-Московская, д.72) стартуют игры чемпионата ЦФО по баскетболу среди женских команд. Соревнования продлятся долго – до 27 ноября. Увидеть стартовые матчи лучших мастериц обращения с оранжевым мячом в Центральном федеральном округе можно будет с 15.00.

Посмотреть игры сильнейших женских команд ЦФО по баксетболу можно будет целый месяц. Фото: shor-vityaz35.ru

В Нововоронеже в выходные тоже состоится крупное спортивное событие. Там на ледовой арене «Остальная» (ул. Космонавтов, 22) пройдет первый этап Кубка Воронежской области по фигурному катанию. 22 и 23 октября соревнования лучших наших мастеров можно будет увидеть с 8.30.

Фигурное катание высокого уровня - всегда незабываемое зрелище. Фото: ffk-vrn.ru

Также на выходных на водохранилище в районе Грамши пройдет чемпионат Воронежской области по рыболовному спорту. Его участники будут соревноваться в ловле спиннингом с лодок. Клев, как правило, лучше всего идет с утра, поэтому состязания и 22, и 23 октября стартуют в 8.00.

Лучшие рыболовы Воронежской области покажут класс на водохранилище. Фото: fedrybsport.ru

22 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Димитрова, 2В пройдут состязания наших богатырей в пауэрлифтинге (жиме лежа). В чемпионате и первенстве Воронежской области будут участвовать 100 спортсменов. Они будут начинать поднимать огромные штанги в 10.00.

Могучие спортсмены будут поднимать штанги на Димитрова, 2В. Фото: gcheb-fizkult.cap.ru

23 октября в здании СДЮСШОР № 33 (Бульвар Победы, 17Б) состоятся сразу два крупных соревнования по всестилевому каратэ. В них будут участвовать 270 спортсменов. Отдельно пройдут областные соревнования и поединки в рамках ХХ Спартакиады учащихся нашего региона. Увидеть зрелищные бои можно будет, начиная с 9.00.