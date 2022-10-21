Александр Гусев: «Мы заключили контракты на приобретение 368 квартир для воронежских детей-сирот»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Власти Воронежской области направили в 2022 году 75 млн рублей на сертификаты, предназначенные для приобретения жилья для сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вопрос обеспечения квартирами этой категории льготников находится на личном контроле губернатора Александра Гусева.

— У нас заключены контракты на приобретение 368 квартир для детей-сирот. 85 — в ближайшее время передадим будущим собственникам. Сейчас принимаем у застройщиков ещё 42 квартиры. Остальные — также передадим сиротам до конца года. С учетом дополнительно выделенных средств закупим ещё 70 квартир, – пояснил губернатор.

И напомнил, что дополнительно в регионе ввели сертификаты. Эта мера поддержки позволит уменьшить количество нуждающихся в жилье сирот. Уже утвержден порядок предоставления именного сертификата детям-сиротам, достигшим 23 лет (постановление правительства Воронежской области от 17.10.2022 № 745).

СРОКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ:

Чтобы получить сертификат в 2022 году дети-сироты должны до 15 ноября обратиться с заявлением в отделы социальной защиты населения по месту своего жительства. К заявлению необходимо приложить документы согласно перечню, предусмотренному пунктом 2.5 постановления облправительства.

Право на приобретение жилого помещения с использованием сертификата сиротам предоставляется однократно.

Держатель сертификата в пределах срока его действия имеет право приобрести у физических или юрлиц жилое помещение, заключив договор купли-продажи. Допускается при этом использование собственных средств, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, средств регионального материнского капитала, заемных средств.

фото: архив КП

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

Номинал сертификата в 2022 году составляет 3 214 806,00 рублей. В текущем году документ будут предоставляться заявителям до 5 декабря 2022 года. А до 16 декабря сиротам необходимо принести в отдел соцзащиты по месту жительства (пребывания) сертификат и документы на оплату жилого помещения.

В 2023 году и последующих годах обратиться с заявлением на получение сертификата сиротам нужно будет не позднее 30 апреля. Выдача сертификатов будет производиться после 1 июля. Предоставить сертификат и документы на оплату нужно будет не позднее 15 декабря года выдачи сертификата.

Подробнее с Порядком можно ознакомиться по сылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3600202210180003?index=0&rangeSize=1

Ранее губернатор рассказывал, что объем финансирования в 2022-2024 годах на приобретение жилых помещений для детей-сирот составит более 2,7 млрд рублей.

Ирина Шабанова