Последние новости Воронежа на 21 октября 2022 года: заседание оперштаба, перекрытие центра и рухнувший потолок в центре города

В Воронежской области действует средний уровень реагирования. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже прошло первое заседание оперативного штаба, который создали для координации безопасности из-за введения в нашем регионе среднего уровня реагирования. Штаб будет курировать все ключевые структуры: антитеррористическую комиссию, комиссию по ЧС, призывную комиссию и другие. В области максимально повышается персональная ответственность чиновников за исполнение решений штаба. Однако никаких дополнительных ограничений в регионе вводить не будут. Также губернатор Александр Гусев поручил подчиненным контролировать активную и правильную работу с семьями мобилизованных и участников СВО.

В Воронеже из-за игры «Факела» с «Ростовом» перекроют движение в центре города. Матч состоится 22 октября в рамках Чемпионата России по футболу. Ограничения коснутся участков всех улиц у Центрального стадиона профсоюзов. Речь идет о Фридриха Энгельса, Студенческой, Комиссаржевской и Чайковского. Парковку здесь запретят с 18 часов 21 октября до 21.00 22 октября. Движение перекроют по этим же улицам 22 числа с полуночи до девяти вечера. Также на участках ограничат выезд со дворов, проход для пешеходов останется свободным. На период закрытия движения маршрутки №№ 58, 76, 76С, 49Б скорректируют пути следования.

В воронежском доме обвалился потолок. ЧП случилось на проспекте Революции, 47. Местная жительница рассказала, что летом в здании проводили капремонт с заменой всех труб и проводки. 19 октября в помещении включили отопление, не проверив стояк. После чего квартиру горожанки затопило. Отклеились обои, поднялся пол, а также рухнула часть перекрытий потолка. В УК Центрального района пояснили, что после замены труб перед отопительным сезоном именно подрядчик Фонда капитального ремонта сдает дом поставщику ресурса. Однако управляющая компания так и не получила никаких документов. Когда начался отопительный сезон сотрудники УК сами осмотрели систему отопления и выяснили, что половина стояков отопления отрезана от квартир. В итоге тепло дали лишь в половину помещений. По второй части коммунальщики отправили письмо в Фонд капремонта с просьбой повлиять на подрядчика. Однако жильцы решили исправить ситуацию и самостоятельно пустили тепло. В результате чего и случилось подтопление. За компенсацией ущерба собственникам пострадавшей квартиры посоветовали обратиться в Фонд капитального ремонта.

В Воронежском областном суде утвердили приговор наркокурьеру. Ранее в Левобережном районном суде его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима. Автомобиль жителя Ставрополя задержали в январе 2022 года на трассе М-4 «Дон». Во время обыска оперативники ФСБ обнаружили крупную партию синтетических наркотиков: 29 полиэтиленовых свертков. Также мужчина рассказал о пяти тайниках в лесополосе Новоусманского района. Там изъяли еще 35 килограммов запрещенных веществ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».