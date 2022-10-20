Сенатор Сергей Лукин оценил ход реформы контрольно-надзорной деятельности

.

В рамках «правительственного часа» парламентарии обсудили результаты работы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. С докладом выступил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер проинформировал сенаторов о том, как реализуются цели реформы контрольно-надзорной деятельности.

Два федеральных закона, которые можно назвать базовыми для осуществления реформы, вступили в действие около года назад. Это получивший широкую известность Закон о «регуляторной гильотине», устраняющий значительное количество избыточных и устаревших норм, а также Закон о государственном контроле, согласно которому начал применяться риск-ориентированный подход и досудебное обжалование контрольно-надзорной деятельности.

По мнению Сергея Лукина, внедрение новой модели контроля уже позволило заметно снизить административную нагрузку на бизнес.

В частности, появился единый стандарт процедур проверки, а количество видов контроля сократилось, как сообщил Дмитрий Григоренко, с 250 до 140.

Сергей Лукин подчеркнул, что Воронежская область активно участвует в проведении реформы контрольно-надзорной деятельности. Не случайно именно в Воронеже в апреле текущего года Совет Федерации провел выездное совещание профильного комитета, в ходе которого был рассмотрен позитивный региональный опыт.

Действенной временной мерой снижения административной нагрузки на бизнес, по мнению Сергея Лукина, стал введенный Правительством РФ в марте 2022 запрет до конца года на проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий и ограничения на проведение внеплановых проверок.

Сенатор сообщил, что Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2022 года № 1743 мораторий плановых контрольно-надзорных мероприятий продлен на 2023 год.

Из текста документа следует, что в 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Постановление дает возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия даются рекомендации по устранению нарушений, но не предусмотрены штрафы и другие меры наказания.

Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки. Так, в Воронежской области в рамках моратория на проверки на текущий момент проведено 1201 контрольное мероприятие и 8335 профилактических.

«В проводимую реформу контрольной деятельности заложена идея приоритета профилактики перед надзорными мероприятиями. При этом акцентируется внимание на том, что именно профилактика должна стать ключевым инструментом взаимодействия контролирующих органов с бизнесом, поскольку основной целью контроля является не наказание, а предотвращение нарушений обязательных требований», - заявил Сергей Лукин.