Последние новости Воронежа на 20 октября 2022 года: средний уровень реагирования, ограничения для жителей региона, очереди на маршрутки

Вводить ограничения в Воронежской области не планируют. Власти оценивают обстановку в регионе как полностью контролируемую. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Президент Владимир Путин ввел в Воронежской области средний уровень реагирования 19 октября. Соответствующий указ касается и других регионов, граничащих с Украиной или присоединенными территориями: Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей. Это означает, что региональные власти должны усилить охрану общественного порядка, военных объектов и объектов жизнеобеспечения. Ввести особой режим для транспорта, коммуникации и связи, энергетики. Кроме того, в указе говорится о временном переселении жителей в безопасные районы, особом режиме въезда и выезда, досмотре транспорта.

После выступления президента губернатор региона Александр Гусев сообщил, что не планирует вводить никаких ограничений для жителей Воронежской области, в том числе это касается и вопроса перемещения. В облправительстве пояснили, что власти оценивают обстановку в регионе как полностью контролируемую. Никаких угроз для населения нет. При этом началось формирование оперативного штаба Воронежской области. Готовится соответствующая документация, которая будет регламентировать его работу. Первое заседание состоится 20 октября.

В Воронеже жители микрорайона Березовая Роща пожаловались на заполненные до отказа утром маршрутки. По словам горожан, люди практически дерутся за возможность занять место в автобусе, а детей сажают чуть ли не на плечи. Местные жители также боятся, что ситуация станет еще хуже: ведь скоро неподалеку начнут заселять жилищный комплекс «Легенда Парк». В мэрии сообщили, что в утренние и вечерние часы пик на городских маршрутах осуществляется максимальный выход автобусов. Однако интервалы движения между автобусами могут увеличиваться из-за пробок. Транспортное обслуживание остановки «Березовая Роща» осуществляется за счет маршрутов № 3, 16, 47, 50, 70, 71, 9КА и 9КС. А это более 130 единиц транспорта.

В детсадах и школах под Воронежем проведут занятия по эвакуации. Такое поручение дал подчиненным глава Новоусманского района Дмитрий Маслов на рабочем совещании 19 октября. Подвалы образовательных учреждений уже подготовили к укрытию детей и педагогов в случае чрезвычайных ситуаций. В них создали запас воды, медикаментов и инструментов.

В департаменте промышленности и транспорта Воронежской области объяснили огромную очередь на маршрутку в микрорайоне Никольском. Оказалось, это связано с нехваткой водителей и поломкой нескольких автобусов. Компания-перевозчик пытается решить проблему, однако жалобы от горожан поступают регулярно. 12 октября воронежцы в очередной раз сообщили, что утром невозможно уехать из Никольского. Маршрут №39 «ВГУ – Александровка» обслуживает ООО «ВТК». По условиям контракта, в будние дни на линию должны выходить 15 автобусов, совершать 203 рейса, а в выходные 199. Однако система «ГЛОНАСС» показывает, что расписание не соблюдается. Перевозчику неоднократно направляли претензии. Теперь же компанию оштрафовали. В департаменте добавили, что совместно с мэрией сейчас решается вопрос об организации обслуживания Никольского силами муниципальных перевозчиков. Чтобы сохранить транспортное сообщение с селом Александровка Новоусманского района планируют создать дополнительный маршрут.