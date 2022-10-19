Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 9:25

В Терновском районе при содействии «Единой России» будет открыт краеведческий музей

Проект реализуется в том числе в рамках народной программы партии
Источник:kp.ru
.

.

На строительство краеведческого музея из резервного фонда правительства Воронежской области было выделено почти 10 млн рублей. Здание уже возведено, ведутся работы по внутренней отделке.

«Строительство первого краеведческого музея в Терновском районе – действительно историческое событие. Уверен, музей будет способствовать более полному представлению о нашем родном крае, его истории, людях, и, несомненно, он станет одной из главных достопримечательностей района», - отметил глава администрации Терновского района, секретарь местного отделения «Единой России» Павел Чибисов.

Помощь в оснащении музея оказал заместитель председателя Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Колосков. Парламентарий оказал содействие в приобретении мебели и оборудования для нового музея.

БИЗНЕС-ПРЕСС