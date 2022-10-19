В Терновском районе при содействии «Единой России» будет открыт краеведческий музей

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На строительство краеведческого музея из резервного фонда правительства Воронежской области было выделено почти 10 млн рублей. Здание уже возведено, ведутся работы по внутренней отделке.

«Строительство первого краеведческого музея в Терновском районе – действительно историческое событие. Уверен, музей будет способствовать более полному представлению о нашем родном крае, его истории, людях, и, несомненно, он станет одной из главных достопримечательностей района», - отметил глава администрации Терновского района, секретарь местного отделения «Единой России» Павел Чибисов.

Помощь в оснащении музея оказал заместитель председателя Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Колосков. Парламентарий оказал содействие в приобретении мебели и оборудования для нового музея.