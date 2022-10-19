Игорь Артамонов: Липчане будут проинформированы о ближайших укрытиях

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов проверил состояние помещений, которые жители могут использовать в качестве укрытий в случае наступления угрозы. Это подвалы многоквартирных домов, цокольные и подвальные помещения социальных объектов, подземные парковки.

Как рассказал губернатору начальник главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов, в Липецке достаточно помещений, которые могут быть использованы в качестве укрытий, чтобы разместить в них всех жителей.

«На территории города расположено более трех с половиной тысяч многоквартирных домов. Подвалы, в которых можно укрыться от угрозы, есть в более чем двух тысячах из них. Проводим ревизию этих мест, составляем единую карту-схему их размещения», – сообщил Василий Разумнов.

Обследование укрытий на предмет их соответствия безопасности и свободного доступа – работа регулярная и плановая. Главные требования: сухой пол, свет, свободные проходы. Наводить порядок в общедомовых помещениях, к чему относятся и подвалы, должны работники обслуживающих организаций. Игорь Артамонов поручил проверить не только техническое состояние подвалов, но и схемы оповещения.

«Важно, чтобы каждый житель знал, понимал, что ему делать и как действовать в той или иной ситуации. У кого взять ключ от подвала, куда спускаться, что взять с собой, на какое время рассчитано укрытие. Управляющие компании, старшие по дому, старшие по подъезду - сейчас все максимально вовлечены в это процесс. Люди будут проинформированы. Планируем сделать специальную программу, в которой каждый сможет увидеть, где находится ближайшее укрытие в радиусе 500 метров», – сообщил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.