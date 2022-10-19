Игорь Артамонов: Сегодня это современная детская школа искусств

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов оценил капитальный ремонт бывшего кинотеатра «Маяк» в районе поселка Тракторостроителей. В здании находилась детская школа искусств, которую посещали почти 130 детей. Оно давно нуждалось в ремонте. На реконструкцию помещения по нацпроекту «Культура» было выделено 78 млн рублей. Ремонт почти завершен, здание готово на 97%, в обновленном пространстве уже проводят занятия с детьми.

Игорь Артамонов оценил светлые кабинеты, пообщался с педагогами и учащимися. Все отметили, что очень ждали открытия школы искусств. Занимаются здесь не только жители поселка Тракторостроителей, но и дети со всего города. Отремонтированы два зрительных зала, рассчитанные на 300 и 150 человек. Здесь будут проходить не только концерты, фестивали, но и тренинги, мастер-классы.

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«Сегодня это современная детская школа искусств. Здесь и танцуют, и поют, и рисуют, занимаются с молодежью. Радует, что молодые люди уже оценили пространство. Участники конкурса «Лидер Липецка» проходят здесь тренинг. Надеемся, «Маяк» станет центром притяжения для жителей», - сказал Игорь Артамонов.

На втором этаже разместилась студия звукозаписи. На покупку нового оборудования в «Маяк» из областного бюджета по программе «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура» выделено 4,2 млн рублей на музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Также благоустроена территория площади «Маяка» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Район ЛТЗ расцветает, появляется все больше новых объектов. Будем переселять жителей из аварийного жилья, старые здания в ближайшие годы должны быть снесены и заново отстроены», - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.