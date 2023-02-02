В Воронеже в историческом «Доме Сомова» с искрящей проводкой и текущими трубами капремонт проведут только в 2047 году

Квартиры в доме неоднократно заливало. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жильцы дома № 21 по улице Фридриха Энгельса обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они пожаловались на катастрофическое состояние коммунальных систем здания.

Дом Сомова был построен в 1913 – 1914 годах, является объектом культурного наследия. Трехэтажное здание повторно ввели в эксплуатацию после восстановления в 1958 году.

- Столько же лет коммуникациям. С огромным трудом нам удалось добиться включения дома в краткосрочную программу капремонта на 2020-2022 гг. В прошлом году заменили крышу, системы водоотведения, отремонтировали фасад и фундамент. Однако обновление систем отопления, холодного водоснабжения и электричества по непонятной причине не вошли в краткосрочный план. Хотя все необходимые документы передали в региональный департамент ЖКХ и энергетики, в том числе протокол общего собрания собственников квартир, - рассказала жительница дома Лилия Курдюкова.

Жильцы дома добиваются, чтобы капремонт у них довели до конца в ближайшее время. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

По словам жильцов, уже потратили около трех миллионов рублей на проведение технического исследования и разработку проектно-сметной документации на капремонт их трехэтажки. По заключению экспертов, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения находятся в недопустимом состоянии, исчерпали срок эффективной эксплуатации и требуют замены. Есть еще одна экспертиза, которая зафиксировала неудовлетворительное состояние труб и их 60-процентный износ.

- В заключении указали, что для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания требуется капремонт этих систем. Впрочем, это отлично видно, если спуститься в подвал. Все трубы покрыты толстым слоем ржавчины, усеяны хомутами, текут. То же самое происходит в квартирах и нежилых помещениях. Люди пережили несколько потопов. Не раз горела проводка. Электрощитки настолько древние и ветхие, что даже рядом стоять страшно. Однако в региональном фонде капремонта полагают, что вся эта рухлядь может продержаться еще четверть века, - возмущается руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Дому больше 100 лет, и износ его коммуникации достиг критической отметки. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В декабре 2022 года постановлением правительства Воронежской области была утверждена актуализированная программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2023-2052 годы. Замену систем теплоснабжения, водоснабжения и электрики на Фридриха Энгельса, 21 сдвинули на 2047-2049 годы.

- Это противоречит не только заключениям экспертов, но и здравому смыслу. Складывается ощущение, что обновленный план регоператор верстал не глядя. До 2047 года гнилые трубы и провода не продержатся. Жильцы либо сгорят после очередного короткого замыкания, либо сварятся в кипятке. Мы просим скорректировать сроки капремонта. Надеемся также на активную поддержку со стороны прокуратуры, - заявил Александр Гончаров.

Так выглядят трубы в подвале. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В региональном Фонде капремонта дали такой комментарий:

- Капитальный ремонт дома № 21 по ул. Фридриха Энгельса стал одним из самых затратных проектов 2022 года. Поскольку здание является объектом культурного наследия, стоимость ремонтных работ в нем значительно превышает стоимость таких же работ в «обычном» многоквартирном доме. Она составила 7,9 млн рублей. В этом году будет завершен ещё и капитальный ремонт фасада с восстановлением балконов стоимостью 18,7 млн рублей. К этим суммам необходимо также прибавить стоимость разработки научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, которая составила 2,5 млн рублей. Таким образом, на восстановление конструктивных элементов и модернизацию внутридомовых инженерных систем этого здания только в 2022-2023 годах будет потрачено в общей сложности 29,1 млн рублей.

При этом за все девять лет реализации региональной программы капитального ремонта жители этого дома уплатили взносов на капитальный ремонт на сумму 629 тысяч рублей. То есть для того, чтобы они возместили своими взносами средства, уже потраченные на капитальный ремонт их дома, потребуется всего-навсего 415 лет.

В Воронежской области есть сотни многоквартирных домов, которым требуется срочный капремонт, но там его даже не начинали. В связи с этим программой с 2023 по 2025 годов проведение работ в зданиях с наибольшим физическим износом. А в доме № 21 поддерживать коммунальные системы в порядке обязаны сотрудники управляющей компании.