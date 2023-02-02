Сенатор Сергей Лукин: Мораторий на действие закона о госзакупках поможет ускорить строительство соцобъектов

Фото - пресс-служба Сергея Лукина

По словам парламентария, принявшего в нем участие, наиболее резонансным заявлением, прозвучавшим в этот день в верхней палате российского парламента, стала инициатива, выдвинутая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Спикер Совфеда предложила ввести мораторий на действие закона о государственных закупках, предусматривающего контрактную систему, на время проведения СВО.

«Это позволит регионам ускорить направление бюджетных средств на строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения», - считает Сергей Лукин.

Сенатор пояснил, что проведение конкурсных процедур за право получить госконтракт, предусмотренных законом о государственных закупках, занимает значительное время. В результате даже несмотря на то, что парламентарии принимают закон о новом федеральном бюджете до 1 декабря каждого года, выделенные средства регионы могут получить только после торгов, процедура которых длится не один месяц.

Также Сергей Лукин напомнил о стабильно высоком проценте несостоявшихся закупок, что делает необходимым проведение повторных аукционов и, соответственно, ведет к затягиванию сроков начала реализации проектов.

Так, Минфин России недавно опубликовал Ежеквартальный отчет о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за III квартал 2022 года. Согласно этому документу, доля несостоявшихся закупок составила 51%. При этом 63% несостоявшихся закупок в дальнейшем закончилось заключением контракта, однако драгоценное время было потеряно.

Кроме того, сенатор считает не оправдавшей себя практику, в соответствии с которой главным критерием, определяющим победу в конкурсе на заключение госконтракта, является минимальная цена. Сергей Лукин указал на то, что это зачастую позволяет выигрывать торги компаниям, не обладающим достаточными ресурсами и компетенциями для качественного и своевременного выполнения взятых на себя обязательств перед государством.

Валентина Матвиенко особо отметила: «Даже если все идет по плану и все процедуры завершены до 1 июля, как это на данный момент установлено Правительством, у регионов остается не более полугода на освоение бюджетных средств, выделенных им на возведение соцобъектов, дорог и другой жизненно важной инфраструктуры. Для каждой территории такие сроки – это спешка, которая негативно влияет на качество работ».

В нынешней ситуации этот вопрос стоит особенно остро.

Проблема долгого освоения бюджетных средств поднималась в Совете Федерации неоднократно. Верхней палатой парламента был рассмотрен и одобрен ряд разработанных Правительством законопроектов, призванных упорядочить процессы госзакупок, сократить сроки проведения конкурсов и сделать более «прозрачной» всю систему бюджетных контрактов. По мнению спикера Совета Федерации, положение удалось в некоторой степени улучшить, однако кардинально проблему это не решило.

Сенатор Сергей Лукин акцентировал внимание на том, что предложенный Председателем Совета Федерации мораторий на действие закона о госзакупках не отменяет осуществления правоохранительными органами контроля за использованием бюджетных средств.

По поручению Валентины Матвиенко официальное обращение от руководства палаты регионов на имя премьер-министра Михаила Мишустина будет подготовлено в течение недели.

Комментируя ход инициативы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ее необходимо проработать на уровне кабмина.

«В сегодняшних экономических реалиях значение фактора времени при реализации государственных контрактов, в том числе строительстве объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, чрезвычайно высоко. И мы должны использовать все имеющиеся инструменты работы с нормативно-правовой базой для того, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно», - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская