Депутаты горДумы исполнили новогодние мечты воронежских детей

фото: Воронежская городская Дума

Сегодня, 1 февраля вручил подарки участникам акции спикер Владимир Ходырев.

АКЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА

Акция «Елка желаний» проводится уже пятый год. В этот раз также каждый ребенок мог написать о своей мечте на сайт акции, затем шары с пожеланиями были развешаны на елках, специально установленных во всех регионах страны. Любой желающий мог исполнить мечту. Пожелания от детей принимались до середины декабря. Подарки, о которых мечтают ребята, будут вручены им до конца февраля.

Семерым юным воронежцам повезло сегодня: они получили три сертификата на поездку на море, три ноутбука и пианино. Председатель городского парламента Владимир Ходырев во время приветственного слова рассказал, что депутаты ежегодно принимают участие в акции. Но в этом году народные избранники от «Единой России» решили объединиться и сделать это вместе. А детям спикер пожелал хорошо отдохнуть и успехов в освоении техники.

фото: Воронежская городская Дума

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Исполнилось новогоднее желание 16-летней Любы Мостепановой. Получить подарок – сертификат на путешествие на море она пришла вместе с мамой Верой Юрьевной. Девочка из-за болезни относится к категории лиц с ограниченными возможностями.

Ее мама рассказала, как Люба стала участником «Елки желаний»:

- Мы впервые участвовали в акции, даже не знали, что она проходит не первый год, заполнили явку на сайте акции и даже не предполагали, что Люба получит подарок. А спустя время нам позвонили и сказали, что желание моей дочери исполнят депутаты городской думы от фракции «Единая Россия». Мы очень рады. Поехать на море и посетить сочинский дельфинарий – мечта Любы. И она исполнилась.

Воплотилось в жизнь и желание воронежца Димы Назарова. Его мечта – стать известным пианистом. Подросток много занимается, чтобы исполнить ее. А для этого нужен был хороший инструмент дома. Шар с его желанием сняли с елки депутаты горДумы. Теперь пианино стоит у Димы дома, и мальчик показал парламентариям на вручении видео, где он на нем музицирует.

фото: Воронежская городская Дума

ВАМ ПОДАРОК – ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ

Своим впечатлением от участия в акции поделился зампредседателя горДумы Олег Черкассов:

- Самое трогательное, когда мы обзванивали родителей детей, чьи желания исполнили, и сообщали им об этом. Сначала было небольшое недоверие: неужели подарок моему ребенку? Всего в этом году фракции «Единой России» в горДуме досталось 7 шаров с новогодними желаниями и мы, депутаты, все вместе их исполнили! - подытожил парламентарий.

ПЛАНИРУЕТСЯ ОБСУДИТЬ

Затем в Воронежском городском парламенте состоялся Совет Думы. Депутаты утвердили повестку на заседание, которое состоится 15 февраля. В числе вопросов – согласование кандидатуры на должность руководителя управления главного архитектора Воронежа, внесение изменений в положение о порядке организации публичных слушаний по вопросам градостроительства, положение об оплате труда работников школ и детсадов.

Председатель постоянной комиссии по бюджету Андрей Соболев внес в повестку вопрос о об утверждении порядка рассмотрения муниципальных программ Воронежа и внесении в них изменений. А депутат Владимир Калинин напомнил о необходимости разработки программы по асфальтированию подъездов к зданиям школ и детских садов. Андрей Соболев рассказал, что такая работа уже началась и пригласил депутатов участвовать в работе комиссии.

Депутат Артем Рымарь в свою очередь предложил внимательнее рассмотреть вопрос установки остановок общественного транспорта, дорожных знаков, искусственных неровностей у строящейся мега-школы на улице Ломоносова. А председатель городской Думы -проанализировать состояние городских детских садов и разработать программу по их капремонту или строительству новых, если капремонт невозможен.

Ирина Шабанова