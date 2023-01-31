Владимир Нетёсов оценил ход работ по капремонту общежития воронежского медуниверситета

Фото- пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

31 января секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и депутат Госдумы от Воронежской области, заместитель руководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко в рамках работы «партийного десанта» провели мониторинг капитального ремонта общежития № 5 Воронежского государственного медицинского университета им. Бурденко. В мониторинге также приняли участие депутаты областной Думы от «Единой России» – ректор ВГМУ Игорь Есауленко, председатель Комитета по охране здоровья регионального заксобрания Иван Мошуров и активисты «Молодой Гвардии».

Они оценили ход ремонтных работ, пообщались со студентами и руководством учебного заведения.

В ВГМУ ремонтные работы проводятся в общежитиях №№ 3, 4, 5. Общая сумма финансирования из федерального бюджета составляет 70 млн рублей.

В общежитии № 5, построенном в середине 80-х, сейчас проживает порядка 400 студентов. Ремонт здесь начали в 2021 году с кровли. Также произвели укрепление фасада. Сейчас завершаются ремонтные работы в помещениях на трех этажах: полностью отремонтированы коридоры, кухни, лестничные площадки, санузлы. Помимо этого, ведется частичный ремонт в комнатах.

Владимир Нетёсов отметил, что капремонт общежитий – одно из ключевых направлений народной программы партии. В регионе «Единая Россия» в этом направлении ведет планомерную работу.

«Партия уделяет большое внимание поддержке образования и науки. Эти сферы являются приоритетами. И одна из главных задач – создать комфортные условия для студентов, которые проживают в общежитиях. Ведь для них это второй дом. Общежитие – место, где студент живет и проводит свой досуг: оно должно быть удобным и современным», - подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он также сообщил, что в регионе «Единая Россия» систематически отслеживает состояние капитального ремонта общежитий. Депутаты всех уровней, активисты «Молодой Гвардии» совместно со студентами контролируют капремонт от начала и до сдачи объекта. Оперативно решают возникающие вопросы.

Со своей стороны Евгений Ревенко рассказал, что по инициативе партии из федерального бюджета на строительство и ремонт общежитий выделено по 3 млрд рублей ежегодно до 2024 года включительно.

«Будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране. «Единая Россия» также предлагает увеличить эту сумму, чтобы расширить программу и обновить все жилые помещения высших учебных заведений, где это необходимо», - пояснил парламентарий.

Председатель Комитета по охране здоровья областной Думы, главный врач Воронежского областного онкодиспансера Иван Мошуров рассказал, что в общежитии № 5 прожил несколько лет, когда учился в медуниверситете. И отметил, что сегодня для студентов создаются не только комфортные бытовые условия для проживания, но и современные технологии – высокоскоростной интернет и Wi-Fi.

Ректор ВГМУ Игорь Есауленко сообщил, что вуз и дальше планирует участвовать в федеральной программе по капремонту общежитий, чтобы привести в порядок все здания, где проживают студенты.

После осмотра общежития парламентарии посетили НИИ экспериментальной биологии и медицины Воронежского государственного медицинского университета им. Бурденко, который расположен рядом. Осмотрели лаборатории и пообщались с сотрудниками.