На резкий рост платы за отопление в жилинспекцию пожаловались 234 воронежца

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В январе 2023 года в государственную жилинспекцию Воронежской области поступило 234 обращения от жителей региона по вопросам начисления коммунальной платы. Половина из них содержала жалобы на резкий рост платы за отопление, как самую дорогостоящую услугу.

В связи с этим в ведомстве дали разъяснения, как начисляется плата за отопление, и по какой причине она могла резко вырасти.

Так, при рассчетах применяются тарифы, которые зависят от того, какая ресусроснабжающая организация является поставщиком тепловой энергии в конкретном доме.

Если ваш дом не оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, то объем потребления тепла рассчитывается, исходя из норматива потребления. Это среднемесячное в течение отопительного периода потребление тепла. Нормативы отличаются для различных категорий домов в зависимости от их этажности и даты постройки.

В домах, оборудованных общедомовыми счетчиками, объем потребления тепловой энергии определяется, исходя из их показаний. Если в квартире установлен индивидуальный прибор учета тепловой энергии, то объем потребления тепловой энергии определяется на основании показаний него.

Размер платы за отопление также зависит и от того, какой объем потребления тепловой энергии был потрачен жильцами квартиры. К примеру, от площади квартиры или от периода снятия показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Как правило, показания приборов снимаются гражданами в 20-х числах месяца, но могут быть зафиксированы позже.

На потребление тепловой энергии и, следовательно, - размер платежа, влияют температура наружного воздуха, регулировка системы отопления, материал крыш, стен, окон и дверей, а также их техническое состояние. Обычно, чем старше дом, тем больше вероятность высоких теплопотерь через стены, окна и чердаки.

По результатам рассмотрения жалоб воронежцев в ГЖИ пришли к выводу, что к резкому росту платы как правило приводят незаконные перепланировки помещений (объединение лоджий с жилым помещением) или увеличение количества секций батарей.

Эксперты также отмечают, что понижение температуры за окном всего лишь на один градус увеличивает объем потребления тепловой энергии на 4,7 процента.