Воронежские эпидемиологи рассказали о ситуации с корью в регионе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В некоторых регионах России наблюдается рост числа заболеваний корью. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки болезни в последние годы регистрируются в ряде стран Африканского и Восточно-Средиземноморского регионов - Конго, Нигерии, Афганистане, Пакистане, Индии. Осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья - на Украине, в Таджикистане и Казахстане. Причиной распространения кори является массовый отказ от проведения профилактических прививок в этих странах. По данным ВОЗ, за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано более 155,5 тысяч случаев заболевания корью в 153 странах. Рост заболеваемости наблюдается и в отдельных областях России, в основном за счет непривитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья.

У нас, по словам эпидемиологов, ситуация на сегодня спокойная. Однако, угроза заражения сохраняется для тех, кто не получал прививки от кори. По данным регионального управления Роспотребнадзора, последний раз болезнь в Воронежской области регистрировали в 2019 году. Тогда в очагах провели необходимые противоэпидемические, что позволило предупредить распространение инфекции.

СПРАВКА «КП»

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Заболевание характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Инфекция передается воздушно-капельным путем, вирус в большом количестве выделяет больной человек при кашле, чихании. Корь является одной из самых заразных болезней в мире.

Наиболее эффективным и доступным методом борьбы с инфекцией является вакцинация.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок первую вакцинацию против кори проводят детям в 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет. Взрослые до 55 лет, не привитые ранее или не имеющие сведений о прививках и не болевшие ранее корью, подлежат двукратной иммунизации с интервалом не менее трех месяцев между прививками. Те, кто получил только одну прививку, должны дополнительно ревакцинироваться.

Прививку также делают по эпидемическим показаниям всем контактировавшим с больным корью, у которых нет достоверных сведений о сделанной коревой прививке или перенесенном заболевании.