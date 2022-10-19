Воронежский «Факел» проиграл московскому «Спартаку» в матче Кубка

Игроки "Спартака" празднуют первый гол. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Третий матч в сезоне против московского «Спартака» футболисты «Факела» начали очень боевито. Старались ни в чем не уступать, хотя гости из столицы все же владели преимуществом. Но с середины первого тайма «Факел», казалось бы, сумел, немного придавить «Спартак» к его воротам. На 37 минуте Руслан Магаль опасно бил в ближний угол – Александр Максименко спас гостей от гола.

Однако концовка первого тайма осталась за спартаковцами. Сначала Шамар Николсон едва не вышел на свидание с Андреем Городовым, но только получил желтую карточку за то, что врезался в нашего вратаря. А уже в добавленное к тайму время защитник Николай Рассказов подправил прострел с фланга в сетку – 0:1.

Второй тайм для «Факела» начался неудачно. Наша оборона на 51 минуте пропустила Николсона на удобную позицию, Даниил Хлусевич отдал точный пас, и Шамар не промахнулся – 0:2. На 54 минуте «Факел» едва не отыграл один мяч, но удар после навеса с фланга отразил Максименко.

Шамар Николсон во втором тайме все же добился своего. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Надежду на удачный исход матча подарила игра рукой в своей штрафной Михи Мевли. Пенальти на 75 минуте, и Максим Максимов развел Максименко и мяч по разным углам – 1:2. Вскоре опасный выход два в одного игрок обороны «Спартака» прервал отчаянным подкатом. Больше воронежцы, однако, ничего добиться не смогли. «Факел», похоже, окончательно обосновался на последнем месте в своей группе Кубка.