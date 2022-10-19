Владимир Нетёсов: «Семьи воронежцев, участвующих в спецоперации, должны получать максимальную поддержку от государства»

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В Воронежской областной Думе обсудили вопросы совершенствования правовых инструментов поддержки участников спецоперации, а также их семей.

Дискуссия состоялась в рамках расширенного заседания Комитета по труду и социальной защите населения, а также Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам.

В обсуждении вопросов повестки приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов власти, прокуратуры, общественности.

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Открывая обсуждение, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что сегодня законодательные органы власти регионов совместно с федеральными и органами исполнительной власти субъектов ведут активную работу по правовому обеспечению социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей.

- Оперативно принят ряд федеральных законов, изданы Указы Президента, в нашем регионе действуют меры поддержки семей воронежцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. И эта работа продолжается: идет разработка региональных законопроектов, направленных на создание системы адресной поддержки участников СВО и их семей. По сути, органы власти должны взять на себя существенную часть обязанностей глав семей, максимально быстро решать вопросы, возникающие у таких граждан. Семьи воронежцев, участвующих в СВО, должны получать максимальную поддержку и внимание от государства, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

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Председатель думского Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова представила законопроект, которым предлагается внести изменения в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

- Настоящий законопроект разработан во исполнение Указа Президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», а также в целях установления дополнительной меры социальной поддержки лицам, которые принимают участие в боевых действиях в рамках СВО в виде ежемесячной денежной компенсации в размере 50 процентов расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, тем самым приравняв их к ветеранам боевых действий. Документ также предусматривает меры господдержки и в отношении семей этих военнослужащих, — пояснила Людмила Ипполитова.

Поскольку реализация законопроекта потребует дополнительных расходов областного бюджета, рекомендовано направить документ на рассмотрение на заключение губернатору региона.

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Также депутаты обсудили уже введенные в регионе новые меры поддержки для воронежских военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и их семей. В частности, было отмечено, что студенты-очники техникумов из семей мобилизованных получат бесплатные обеды, детям с повышенными потребностями и пожилым инвалидам окажут соцобслуживание, членам таких семей предоставят возможность получить допобразование, устроиться на работу. Кроме того, муниципальным властям рекомендовано вне очереди устраивать детей военнослужащих на бесплатной основе в детсады, переводить их в ближайшее к дому учреждение, предоставлять бесплатное питание и места в группах продленного дня, секциях и кружках.

Депутаты предложили расширить круг распространения этих мер поддержки на другие контингенты участников СВО.

Отметим, что помимо указанной помощи семьями военнослужащих, необходимая поддержка будет оказываться индивидуально, в зависимости от их жизненных ситуаций, в том числе, при содействии депутатского корпуса и волонтерского движения «Мы вместе».

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Депутаты также предложили рассмотреть возможность распространения региональных мер поддержки и на иные контингенты участников СВО. Вопрос будет обсужден в ближайшее время с участием региональных парламентариев, а также представителей профильных департаментов областного правительства.

В завершение заседания парламентарии обсудили еще один законопроект, который направлен на совершенствование мер соцподдержки, предоставляемых многодетным малоимущим семьям, проживающим на территории Воронежской области. Документом предлагается расширить круг лиц, относящихся к многодетным малоимущим семьям.

Поскольку принятие законопроекта потребует дополнительных расходов из областного бюджета, он также будет направлен на рассмотрение главы региона.

фото: Воронежская областная Дума