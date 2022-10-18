Игорь Артамонов обсудил с Андреем Тарасевичем основные аспекты совместной работы

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Известные в России медики и учёные поделятся с липецкими врачами своими методиками и успешными практиками по профилактике хронических заболеваний. Специалисты приедут в наш регион по приглашению губернатора Игоря Артамонова. Итогом должна стать программа по профилактике наиболее распространённых в регионе заболеваний.

«В Липецкой области распространены сердечно-сосудистые заболевания, развитие которых на самом деле можно предотвратить. Этого мы и планируем добиться – чтобы наши жители не пренебрегали профилактикой. Мы бы хотели вместе с Минздравом России сделать специальную программу для региона, направленную на популяризацию здорового образа жизни. К счастью, специалисты, добившиеся в этой сфере успехов, приняли наши предложения о сотрудничестве, надеюсь, это взаимодействие будет успешным», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Один из известных специалистов в области персонализированной медицины, диетологии и реабилитации Андрей Тарасевич сегодня прибыл в регион. Основные направления его научно-практической деятельности – разработка индивидуальных программ восстановления здоровья, составление программ реабилитации, модификация образа жизни, коррекция системы питания.

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С медиком встретился губернатор. Обсудили основные аспекты совместной работы. По статистике, каждый третий житель региона употребляет в пищу вредные продукты. Нерациональное питание, избыточная масса тела и ожирение приводят к повышению уровня глюкозы и холестерина крови, низкой двигательной активности, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают медики. По мнению Андрея Тарасевича, одна только коррекция питания может серьёзно помочь в профилактике хронических болезней.

«Всегда предотвратить легче, чем лечить. С другой стороны, даже имея хронические заболевания, можно улучшить качество жизни, высыпаясь, добавив физическую активность и скорректировав питание. И врачи должны не только лечить и устранять симптомы, но и предупреждать пациентов о рисках развития хронических заболеваний, разъяснять, как избежать плохих последствий», – пояснил Андрей Тарасевич.

В Липецкой области Андрей Тарасевич познакомится с особенностями региональной медицины, статистикой заболеваемости, проведёт встречи с медиками и расскажет о своих методиках по профилактике хронических заболеваний и восстановлению после тяжёлых болезней.

Как отмечают в региональном управлении здравоохранении, липецкие медики сегодня ведут активную профилактическую работу. К примеру, внедряется модельная корпоративная программа «Навигатор здоровья» по формированию здорового образа жизни среди трудовых коллективов. Проводятся медицинские обследования работников для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Врачи центров здоровья по результатам комплексного обследования проводят беседы о принципах здорового образа жизни и дают рекомендации по улучшению здоровья работников.

Для улучшения качества и продолжительности жизни населения через формирование культуры здорового питания по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова региональное управление здравоохранения совместно ежегодно проводит месячники по профилактике избыточной массы тела, снижению заболеваемости ожирением и пропаганде принципов здорового питания среди населения.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.