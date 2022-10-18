Запоздалое, мокрое, но жаркое: метеорологи Воронежского заповедника подвели итоги лета

Осадков было предостаточно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Минувшее лето начиналось в Воронежском заповеднике с опозданием. Такого холодного мая не было за последние 80 лет, признались ученые-метеорологи. Зато осадков было предостаточно: за месяц их выпало на 46% выше нормы.

По словам сотрудницы Воронежского заповедника, метеоролога Инны Базильской, потеплело только 30 мая:

- С этого дня произошел переход среднесуточной температуры воздуха через 15°С в сторону повышения. Началось метеорологическое лето 2022 года, на неделю позже средних сроков.

В тему метеорологи вспомнили, что самое раннее наступление метеорологического лета было зарегистрировано 28 апреля 1934 года. А в новом 21-ом веке - 30 апреля 2018 года. Самое позднее наступление сезона лета отмечено 24 июня 1978 года.

ДОЛГО ЗАПРЯГАЛО, ДА БЫСТРО ПОЕХАЛО

Несмотря на неудачное начало, в целом воронежское лето оказалось жарким. Его средняя температура составила 20,6°С.

- Более тёплые месяцы на территории заповедника отмечались лишь 4 раза за всю историю метеонаблюдений, - сообщили специалисты. - Самым «горячим» стало лето 2010 года - 23,7°. Жарких дней с температурой воздуха 30° и выше набралось на целый месяц (31 день): 6 в июне, 10 в июле и 15 в августе.

Июль выдался более капризным Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Нынешнее же лето температурных рекордов не поставило. Абсолютный максимум температуры воздуха был отмечен 8 июля - 33,5°. За весь сезон выпало 245 мм осадков, что составляет 122% нормы. При этом слишком влажная середина лета компенсировалось сухими периодами, соощила Инна Базильская.

Согласно наблюдениям, в первой декаде июня осадков выпало 146%, во второй декаде июля - 189% , а в третьей декаде июля - 400% нормы.

ПОЛМЕСЯЦА ДОЖДЕЙ В ОДИН ДЕНЬ

По словам заповедных метеорологов прошедшее лето стало исключением из установившейся в последние годы тенденции к засушливости.

Июнь выдался и идеальным: достаточно теплым и при этом не знойным. Со средней температурой всего на 2 градуса выше нормы. Осадки составили 89% от нормы и выпадали неравномерно.

- На территории заповедника было зарегистрировано 7 дождей, 3 из них сильные ливневые с грозами. Основной поток «небесной влаги» пришелся на первую декаду месяца - 146%, недобор осадков оказался во второй и третьей декадах июня, - сообщили эксперты в области погоды.

Июль выдался более капризным. В начале месяца жарил на 2,6°С выше нормы, а во второй и третьей декаде, наоборот, недодал воронежцам положенного тепла.

- На июль 2022 года пришлись два экстрима лета, - поделилась Инна Базильская. - Самая низкая температура сезона отмечена 2 июля. Минимальная температура воздуха в эти сутки понизилась до 8,5°С. Самая высокая температура воздуха 33,5°, отмечена 8 июля. Дней с температурой воздуха 30°С и выше было 10.

Осадков в июле выпало почти две месячные нормы. При этом половина месячной нормы вылилась всего за они сутки - 25 июля (34,7 мм).

А конец августа - засушливым Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

И ЗАСУШЛИВЫЙ ФИНАЛ

Характер августа определил блокирующий антициклон: месяц был аномально жаркий и сухой. Дней с максимальной температурой 30°С и выше было 15. За 11 дней в конце августа не выпало ни капли дождя, что, о словам Базильской, явление для августа редкое.

Если начало лета запоздало, то его метеорологический финал практически совпал с календарем. Уже 2 сентября произошел переход средней температуры воздуха через 15°С в сторону понижения. Начался сезон метеорологической осени.