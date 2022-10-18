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Общество18 октября 2022 8:25

РВК-Воронеж повышает профессиональные стандарты в сфере охраны труда

Представители управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС, а также отдела подбора, обучения и развития персонала «РВК-Воронеж» приняли участие в профессиональном семинаре
Источник:kp.ru
Фото пресс-службы ООО «РВК-Воронеж»

Фото пресс-службы ООО «РВК-Воронеж»

Мероприятие было посвящено изменениям законодательства в сфере охраны труда и новым требованиям к обучению и проверке знаний. Организатором выступил партнер водоканала – учебно-инженерный центр «Энергобезопасность».

Отметим, что с 1 сентября 2022 года в силу вступил новый порядок обучения по охране труда и проверки знаний работников и организаций, который закреплен в постановлении правительства РФ от 24 декабря 2021 года.

Обучение проводили представители учебно-инженерного центра,Гострудинспекции и эксперты в области обучения охраны труда. Первая часть семинара проходила в формате вопрос-ответ. Также слушателям подробно рассказали об изменениях в профессиональной сфере, в том числе тех, которые касались использования средств индивидуальной защиты и правил обучения по программе оказания первой помощи.

«Охрана труда на таком крупном производственном объекте, как водоканал – это ежедневная задача. Мы регулярно проходим обучение по этому направлению и проводим его для наших сотрудников. В связи с изменениями в области охраны труда для нас было важно получить актуальную информацию, чтобы в кратчайшие сроки внедрить новую процедуру обучения у себя в организации», - рассказала руководитель учебного центра «РВК-Воронеж» Валерия Мануковская.

Отметим, что безопасность труда и производства – ключевая ценность воронежского водоканала и всей группы компаний «Росводоканал». Сегодня система управления безопасностью предприятия соответствует лучшим практикам и позитивно отражается на повседневной деятельности группы во всех регионах. В этом году сотрудники компании прошли обучение квалифицированному обращению с современными системами безопасности при работе на высоте и в ограниченном и замкнутом пространстве. Кроме того, в рамках Всероссийской недели охраны труда состоялся обмен опытом с другими регионами присутствия ГК «Росводоканал».

БИЗНЕС-ПРЕСС