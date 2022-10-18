Мэр Воронежа: «Реконструкция проблемной канализации на улице Шишкова близится к завершению»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

О том, какие проблемы в сфере ЖКХ сейчас решаются в Воронеже, рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 18 октября.

КАРКАС ЗДАНИЯ СОБРАН

Так, активно трудятся специалисты на проблемной канализационно-насосной станции на улице Шишкова. На данный момент уже установили обе емкости, в них смонтированы трубы под насосы, а также задвижки.

– Насосы российского производства доставлены, ожидаем поставку дробильного оборудования. Всего насосов в постоянной работе будет два, третий будет резервным – на случай пикового водоотведения. Собран металлический каркас здания станции, сейчас его окрашивают, – пояснил градоначальник.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Напомним, работу КНС на Шишкова Вадим Кстенин держит на личном контроле. В предыдущие годы насосная станция справлялась с отведением воды даже в пиковые моменты, но из-за попадания в систему посторонних предметов оборудование останавливалось. Дробилка со временем износилась и не справлялась с измельчением. Результат – сбои и поломки насосов.

КНС было принято реконструировать. По проекту на нее заложили почти 35 млн рублей, из которых 27 млн – средства областного бюджета.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

КОЛЛЕКТОРЫ И КОТЕЛЬНАЯ

Продолжается реновация четырех канализационных коллекторов. Два из них находятся в Советском районе, по одному – в Левобережном и Железнодорожном. Работы проводятся в рамках концессионного соглашения «РВК-Воронеж». Всего в Воронеже заменят более 7,5 км сетей водоотведения большого диаметра на сумму 959 млн рублей.

А в микрорайоне Сомово активно строится блочно-модульная котельная по адресу: переулок Педагогический, 14/1.

– Она необходима, чтобы ликвидировать старую угольную, которая отапливает школу и еще ряд объектов. На это запланированы средства в объеме более 22 млн рублей. Уже готовы дымовая труба, фундамент под котельную и само здание, ведется монтаж оборудования, на 95 процентов выполнены работы по прокладке инженерных сетей, – подчеркнул глава города.

Мощность новой котельной, которая будет работать на газе, составит 0,93 МВт. Строительные работы по контракту должны завершиться к ноябрю 2022 года.

Также летом велись работы по замене тепловых сетей. Концессионер ПАО «Квадра» заменил свыше 12 км изношенных труб на сумму 385 миллионов рублей. Самые масштабные прошли на улице Баррикадна. Там проложили 1,3 км новых сетей.

ДАЛИ СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ВПС-21

Также в Воронеже приступили строительству новой водоподъемной станции (ВПС-21). Сейчас идет разработка котлованов под станцию обезжелезивания, насосную станцию 2-го подъема, резервуаров для чистой воды.

– Это масштабный объект, который возводим, чтобы заранее решить проблему с дефицитом питьевой воды для всего Левобережья города. ВПС-21 сможет из 11 артезианских скважин подавать на левый берег 36 тысяч кубометров воды в сутки, – подчеркнул Вадим Юрьевич.

Артезианские скважины по проекту будут глубиной более 90 метров и производительностью 167 куб. м. в час. Здесь также появятся площадки для обезвоживания осадка, водонапорная башня с объемом резервуара 500 куб. м и резервуары для чистой воды объемом более 5 тысяч куб. м.