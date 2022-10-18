Может ли в Воронеже повториться трагедия в Ижевске, где шизофреник застрелил 17 человек в школе

Ижевская трагедия повториться не должна. Фото: Мария Бакланова

Три недели прошло с момента трагедии в Ижевске, где 34-летний шизофреник в балаклаве и черной одежде с нацистской символикой застрелил 17 человек (в их числе были дети, охранники и учителя) и ранил еще 24-х. Но шок от этого жуткого ЧП до конца не проходит. Родители задаются вопросом – не может ли что-то подобное случится в воронежской школе.

Мы задали вопросы сотрудникам полиции и Росгвардии, как сейчас организована защита детей в наших образовательных учреждениях.

В Росгвардии вроде бы нас успокоили: тревожные кнопки регулярно проверяют, экипажи ведомства ежедневно ездят возле образовательных учреждений. А также регулярно отрабатывают навыки ликвидации возможного ЧП. Для руководителей образовательных учреждений провели совещания-тренировки с анализом действия должностных лиц в случае угрозы или возникновения ЧП. Особое внимание при этом обращали на доведение до охраны, педагогов, детей, обслуживающего персонала алгоритмов действий при вооруженном нападении, размещении взрывных устройств, захвата заложников и их четкого исполнения в случае этих чрезвычайных ситуаций.

В полиции добавили, что маршруты нарядов, задействованных в охране порядка на улицах и в иных общественных местах, максимально приближены к образовательным организациям.

И все же лазейка для террориста-шизофреника, увы, есть. И она не связана с недочетами в работе правоохранительных органов. Есть недоработка в законодательстве и весьма существенная. Вот что рассказали нам в региональном ГУ МВД:

- Участковые ведут списочный учет, страдающих психическими расстройствами и представляющими опасность для окружающих. Однако не всегда психически больные люди, представляющие опасность для общества, попадают в поле зрения медиков, правоохранительных органов и социальных служб. Особенно часто это происходит при их смене жительства. Проблему можно решать только за счет укрепления межведомственного взаимодействия, внесения поправок в законодательство в части передачи персональных данных пациентов.

Дело в том, что по закону персональные данные пациентов, находящихся под активным диспансерным наблюдением, врачи-психиатры могут передавать в региональные органы МВД России только с письменного согласия пациентов или их законных представителей, поскольку это считается врачебной тайной. Исключения возможны по запросу органов дознания, следствия или суда.

Вот и получается, что человек с тараканами в голове, которого могут довести до белого каления многочисленные инструкторы с Незалежной, орудующие в соцсетях, законом защищен, пока он не совершил теракт. А вот его потенциальные жертвы, в том числе дети, - нет.

Стихийный мемориал мертвым детям возле ижевской школы. Фото: Мария Бакланова

Понятно, что у наших законодателей в связи с напряженной международной обстановкой и так работы выше крыши. Но когда жизнь детей под угрозой, просто грех не выступить с предложением законопроекта, который закроет возможность для психически ненормальных людей становиться массовыми убийцами. Или по крайней мере сведет вероятность повторения ижевской трагедии до минимума. Почему бы с такой инициативой не выступить кому-нибудь из воронежских депутатов Госдумы?