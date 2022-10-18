Губернатор: «В 2022 году в Воронежской области в рамках нацпроекта приведут к нормативу 207 км автодорог»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Сегодня, 18 октября, губернатор Александр Гусев с рабочим визитом побывал в Москве. Там он встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Итогами глава региона поделился в своем телеграм-канале.

На мероприятии также присутствовали замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко, зам губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства субъекта Сергей Трухачев и руководитель регионального Департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

Роман Новиков отметил, что Воронежская область добилась значительных результатов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и снижения уровня аварийности на федеральных трассах в регионе на 40% (за 9 месяцев 2022-го в сравнении с аналогичным периодом 2021-го).

– Сейчас крайне важно удержать эту планку вплоть до конца года. Что касается дальнейших планов развития дорожного комплекса субъекта, то в настоящее время мы находимся на финальной стадии подписания регионального пятилетнего плана дорожной деятельности. На сегодняшний день это одна из ключевых задач. Программа Воронежской области уже сформирована. Остался ряд административных мероприятий, и до конца недели, я думаю, мы сможем подписать соответствующий меморандум, – сказал Роман Новиков.

Губернатор поблагодарил столичных коллег за высокую оценку совместной работы и подчеркнул, что ежегодно дополнительно из регионального бюджета направляется порядка 2,5 млрд рублей на увеличение затрат на содержание дорог и есть отдельная программа на развитие уличной сети в селах.

– На мой взгляд, программа результативная. В целом она финансируется на протяжении четырех лет, а еще через четыре года все дороги на селе будут с твердым покрытием, – заверил Александр Гусев.

И добавил, что поддерживает подписание меморандума о развитии автомобильных дорог как регионального и межмуниципального, так и местного значения, а все предусмотренные в документе показатели – достижимы. Например, до 2027-го года в Воронежской области отремонтируют более 116 км трасс федеральной сети, к 2025 году – 246,9 км региональных.

В частности, капремонт затронет участки км 196 – км 209 и км 262 – км 270 трассы Р-298 и мосты через реки Икорец и Токай на 296-м и 365-м км этой дороги соответственно. Кроме того, обновление ждет мост через р. Хопер на 615-м км трассы Р-22 «Каспий».

В свою очередь Сергей Трухачев пояснил, что к 2028 году доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения региона, соответствующих нормативным требованиям достигнет порядка 72%.

Ирина Шабанова