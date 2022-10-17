Воронежский застройщик определил ряд мер поддержки мобилизованных сотрудников и их семей

Фото с сайта Правител­ьства Воронежской об­ласти

Такое решение было принято руководством комбината. Оно касается сотрудников всех структурных подразделений компании – промышленных предприятий, монтажных, отделочных и специализированных управлений, а также инженерно-технического состава.

Согласно постановлению Правительства РФ, за мобилизованными будут сохранены рабочие места. Трудовые договоры с ними будут приостановлены, но не расторгнуты. Это относится к работающим по бессрочному трудовому договору, а также к тем, с кем заключен срочный договор и кто находится на испытательном сроке. Важно, что весь период приостановки договора будет включен в трудовой стаж. А по возвращении со службы мобилизованные гарантировано смогут вернуться на свои прежние рабочие места.

Закон также позволяет работодателю до момента возвращения постоянного сотрудника взять на его место временного по срочному договору. Поэтому в компании уверены, что призыв сотрудников рабочих специальностей в рамках частичной мобилизации не отразится на сроках и качестве строительства жилых и социальных объектов.

– В настоящее время частичная мобилизация коснулась военнообязанных в запасе категории 1. Это, в первую очередь, те, кто проходил воинскую службу, участвовал в боевых действиях и имеет определенную военно-учетную специальность. Мы сразу начали работу с военкоматами по сверке списков мобилизованных, проверку наличия у них отсрочки или брони, – рассказали в отделе кадров. – Для подтверждения факта мобилизации работник обязан предоставить в отдел кадров повестку (извещение) из военного комиссариата. Далее мы готовим приказ о приостановлении трудового договора. На основании приказа бухгалтерия производит все положенные государством выплаты. От компании также перечисляется выплата, даже если мобилизованный сотрудник уже отправлен на место службы.

Елена Александрова