Профком Нововоронежской АЭС учредил стипендию для лучших студентов-дефектоскопистов политехнического колледжа

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Профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС учредил профсоюзную стипендию имени первого директора НВ АЭС Федора Яковлевича Овчинникова для студентов, обучающихся по специальности «Дефектоскопист»*, которая с 1 сентября 2021 года открылась на базе Нововоронежского политехнического колледжа (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ).

Профессия дефектоскопистов крайне важна для атомных станций. На производстве дефектоскописты занимаются неразрушающим контролем: проверяют качество сварных соединений трубопроводов, систем и оборудования атомных станций, что напрямую влияет на безопасность АЭС.

Ранее дефектоскопистов готовили лишь в Юргинском техникуме машиностроения в Кемеровской области. Нововоронежский политехнический колледж — первое учебное заведение на территории европейской части России, в котором открылось подобное направление.

Стипендия в размере 2 тыс. рублей в месяц вручается двум лучшим студентам каждый год. Стипендия присуждается тем, кто показывает отличную успеваемость, а также активно участвует в волонтерской, профсоюзной и общественной деятельности.

«Такая стипендия создает хорошую конкуренцию среди учащихся, они заинтересованы в отличной учебе, ведь на Нововоронежскую АЭС берут выпускников с баллом в 4,4, а это высокий балл. С открытием в колледже специальности «Дефектоскопист» профком Нововоронежской АЭС вышел с инициативой поддержать студентов этой достаточно редкой, но очень необходимой специальности в атомной отрасли. Мы заинтересованы в поддержке будущих высококвалифицированных специалистов уже со студенческой скамьи», - сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

Нужно отметить, что лучшие студенты НВПК-члены профсоюза, обучающиеся по традиционным «атомным» специальностям «Электрические сети и системы» и «Атомные электрические станции и установки», уже более 20 лет получают персональные стипендии от отраслевого профсоюза.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС