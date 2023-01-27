Выходные в Воронеже: реконструкция и спиритические сеансы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЕВ ЗА ВОРОНЕЖ

28 января в Новой Усмани пройдут памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Воронежа от фашистов.

На территории спортивного центра «Дубрава» запланирована военно-историческая реконструкция «Битва за Воронеж», которую проведет военно-исторический клуб «За Отвагу». В ней примут участие 80 реконструкторов, советский и немецкий танки, грузовик ЗИС-5, немецкая и советская пушки, тяжелое вооружение. В сражении используют пиротехнику и спецэффекты.

Зрители смогут посетить также интерактивный военно-патриотический лагерь «По стопам победителей». В нем представят медицинский фронтовой сортировочный пункт, полевой военкомат 1943 года, интерактивную выставку оружия, предметов быта, экипировки и снаряжения бойцов в годы Великой Отечественной войны. Развернут площадки по обучению штыковому бою, выставку военной техники периода 1941-1945 годов и многое другое.

Начало работы интерактивных площадок в 11.00, реконструкция начнется в 13.00, после ее окончания можно посмотреть концерт. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СТИХИ О ВОРОНЕЖЕ И ВОЙНЕ

28 января в библиотеке имени Никитина пройдет музыкально-поэтическая встреча с воронежским поэтом Михаилом Соловьевым. Программа «Сильна держава, коль народ един» посвящена Дню освобождения Воронежа.

Первые стихи Михаила Соловьева вышли в многотиражной газете «Кировец». На сегодняшний день творчество Михаила Николаевича отмечено различными наградами, он лауреат ежегодного форума «Достояние культуры Воронежа», награжден Знаком общественного признания «Общество и культура». Михаил Сольвьев - автор более 15 поэтических сборников, один из которых «Забыть? Никогда!!! Избранное» рассказывает о военном и послевоенном детстве автора.

Начало в 13.00, 12+

СПИРИТИЧЕСКИЕ СЕАНСЫ

С 28 января в музее Бунина начинаются спиритические сеансы. Здесь придумали программу «Мистические развлечения и поучения».

- Гости узнают об истории спиритизма и станут участниками литературно-спиритической игры. Темные, полные тайн тексты Толстого, Булгакова, Брюсова окажутся проводниками в мир литературных духов. Осмелившись внимательно прочитать и расшифровать их художественное послание, посетители музея смогут получить у великих классиков ответы на собственные сокровенные вопросы, - объяснили идею в музее.

Воронежцев ждет обстановка таинственности, специальные магические аксессуары и приглушенный свет - атмосфера салона начала ХХ века. 12+

ЛЬВЫ НА КОСМИЧЕСКОМ КОРАБЛЕ

С 28 января в Воронежском цирке приземлится огромный межгалактический корабль, который отправит зрителей в космический полет. В шоу «Звездный круиз» воронежцев ждет парад планет-номеров, яркие костюмы и спецэффекты.

В программе выступят воздушные гимнасты, акробаты, дрессировщики с кошками, собаками, пони и лошадьми. Гвоздь программы - аттракцион укротительницы хищников Ольги Борисовой с величественными африканскими львами. Также в программе очень эффектный номер Олега Спигина -эксклюзивный трюк «стойка на зубах по кругу на трапеции».

Полет звездного лайнера в воронежском цирке продлится до 26 февраля. Первые представления пройдут 28 и 29 января в 16.00. 0+

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КОНЦЕРТЫ

В Дворцовом комплексе Ольденбургских 28 и 29 января в 14.00 состоится концерт «Музыка любви». В программе: инструментальная и вокальная музыка, произведения Ольги Калининой: «Прогулка», Предчувствие», «Нежная песня», «Первая встреча» и многие другие. Исполняют Таисия Усольцева (сопрано) и Ольга Калинина (фортепиано). Концерт пройдет в «Доме с ризалитами». 12+

В музее-усадьбе Веневитинова 28 января в 15.00 пройдет музыкальная программа «Царица муз и красоты». 6+

В лекционном зале "Никитинки" 28 января в 17.00 пройдет XX Зимний фестиваль авторской песни «Парус надежды», 12+.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 28 января в 18.00 и 29 января в 12.00 балет Сергея Прокофьева «Золушка» (6+), а 29 января в 18.00 - оперетта «Здрасьте, я ваша тетя» (12+).

В драмтеатре 28 и 29 января в 18.00 драма "Король Лир" (16+).

В Камерном театре 28 января в 18.00 спектакль по Чехову «Дядя Ваня» (16+), а 29 января в 18.00 - танцевальный спектакль Павла Глухова «Зеркало» (16+).

Проект "Музей в кино" кинотеатра "Спартак" покажет 28 января в 15.30 фильм "Бернини" (12+).

Проект "Театр в кино" кинотеатра «Спартак» покажет 28 января в 18.00 спектакль «Где мы?!...» театра сатиры (16+), а 29 января в 18.00 спектакль «Старый дом» Центра драматургии и режиссуры (16+).

"Король Лир" в драмтеатре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ-ФРОНТОВИКОВ И МАРОК О ВОЙНЕ

В музее имени Крамского открылась выставка «Подарившие нам мир и красоту». Это экспозиция воронежских художников-фронтовиков и приурочена она к 80-й годовщине освобождения Воронежа от фашистов.

Тяготы фронтовых лет, радость Победы, мирные трудовые будни, красота родного края и любимого города - все это нашло отражение в искусстве талантливых мастеров живописи и графики.

На выставке можно увидеть живописные работы наших земляков Криворучко, Лихачева, Гончарова, Шолохова, Еременко, Комолова, Попова, Фролова, графику Василенко, Легени. Также в экспозицию вошли графические работы московских фронтовых художников Богаткина и Демидова, написанные в 1942-1943 годах в разрушенном Воронеже. Всего на выставке представлено около 120 работ. Она продлится до 26 февраля. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А в музее «Арсенал» работает выставка «212 дней и ночей» из фондов музея-диорамы. На ней представлено 15 художественных работ участника Великой Отечественной войны, Члена Союза художников России Григория Гончарова. Все эти полотна – «художественная летопись» Великой Отечественной войны и яркое представление о боях за Воронеж 1942-1943 годов. Выставка приурочена к 110-летию со дня рождения художника и будет доступна до 28 февраля. 6+

Еще в музее «Арсенал» можно посмотреть филателистическую выставку «Путь к Победе». Ее приурочили к 80-летию освобождения Воронежа от фашистов. Проект представил почтовые марки, телеграммы, конверты, почтовые карточки, в том числе прошедшие военно-полевую почту или посвященные воронежцам - Героям Советского Союза. Также экспозиция знакомит посетителей с современными выпусками марок России, посвященных Великой Отечественной войне. Выставку можно будет посмотреть до 17 апреля. 6+