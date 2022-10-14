Выходные в Воронеже: скрипка Гварнери, балетный фестиваль, сюжеты Ветхого завета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗВУКИ СКРИПКИ ГВАРНЕРИ

14 и 15 октября воронежцы услышат божественные звуки скрипки Джузеппе Гварнери 1735 года. На ней сыграет в филармонии Равиль Ислямов - участник проекта Санкт-Петербургского Дома музыки «Музыкальная сборная России».

Равиль Ислямов в 2015-м стал победителем III Международного конкурса скрипачей имени Ауэра (Санкт-Петербург), в 2016-м завоевал золотую медаль XV Молодежных Дельфийских игр России (Тюмень), Гран-При XII Международного конкурса скрипачей имени Бетховена (Австрия), золотую медаль XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (Москва), в 2018-м стал победителем XVII Молодежных Дельфийских игр России (Владивосток) и победителем III Всероссийского музыкального конкурса (Москва). В 2019 году Равиля Ислямова признали «Лучшим участником II тура» XVI Международного конкурса имени Чайковского (Москва).

Вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром под руководством Игоря Вербицкого 21-летний музыкант исполнит Концерт для скрипки с оркестром №1 немецкого композитора Макса Бруха.

14 октября в 19.00, 15 октября в 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Воронеже завершается фестиваль классического балета. В этом сезоне, шестом по счету, проект немного изменил название - «Звезды мирового балета в Воронеже». Но основная концепция фестиваля классического балета, принятая в 2016 году, осталась неизменной. Программа включила лучшие репертуарные спектакли театра с участием в главных партиях приглашенных солистов крупнейших балетных трупп страны.

15 октября балет «Спящая красавица» Чайковского соберет на воронежской сцене звезд крупнейших столичных театров. В главных партиях выступят солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича Данченко Камилла Исмагилова и Субедей Дангыт. Минувшим летом они стали лауреатами XIV Международного конкурса артистов балета. Кроме того, в спектакле примет участие солистка Большого театра Кристина Карасева. Начало в 18.00, 12+

Завершится форум 16 октября гала-концертом с участием воронежских мастеров сцены и приглашенных солистов. Начало в 18.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНОФЕСТИВАЛЬ

В эти выходные в Воронеже завершается фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В кинотеатре «Спартак» киноманов показывают свежие хиты документального кино международных фестивалей, лучшие фильмы прошлых лет и ленты молодых российских режиссеров, победившие в Национальном конкурсе.

14 октября покажут поэтическую драму о молодости на фоне пронзительно прекрасных пейзажей Венеции - «Атлантида» - картина на стыке документального кино и современного искусства. Начало в 19.15, 18+

15 октября в 16.00. сериал «50/50» - четыре документальные новеллы, объединенные в один сборник. Они рассказывают о предпринимателях-партнерах, которые умеют договариваться, слышать друг друга и не опускать руки в трудных обстоятельствах. Это честные зарисовки о партнерском бизнесе, со всеми его сложностями и открытиями. А в 17.35 - фильм о художнике-бунтаре Жане-Мишеле Баския - «Баския: взрыв реальности».

16 октября в 16.00 фильм «Кубрик о Кубрике» рассказывает о самом загадочном режиссере XX века - Стэнли Кубрике. Лента позволяет по-новому увидеть автора «Сияния» и «Космической одиссеи».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ "ОРЛЕНОК"

15 октября в парке "орленок" в 12.00 тренеры спортивно-оздоровительного клуба проведут открытую тренировку по скандинавской ходьбе. С 12.00 до 18.00 пройдет выставка-продажа "Город мастеров". С 13.00 до 14.00 запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (Анастасия Войт - "Забавные животные из плюшевой проволоки", Наталья Гончарова - "Бисероплетение").

16 октября в "Орленке" с 11.00 до 12.00 в рамках проекта "Зарядка ВНЕ погоды" тренер Маргарита Якушева проведет занятие TRX. С 12.00 до 18.00 - традиционная выставка-продажа "Город мастеров". С 13.00 до 14.00 Татьяна Зимина проведет мастер-класс по работе с деревом (для детей в возрасте от 9-10 лет).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУКЛЫ ЕЧЕИНА

Театр кукол приглашает воронежцев познакомиться с процессом создания персонажей. 15 октября в театре открывается персональная выставка художника-постановщика Александра Ечеина. Он оформил более 70 спектаклей в театрах кукол России и Франции. Работы художника хранятся в Центральном театральном музее имени Бахрушина (Москва), в частных коллекциях России, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Финляндии, Китая, США.

Проект «И радостью своею поделюсь…» покажет творческий процесс создания спектаклей от А до Я - от замысла режиссера и художника-постановщика, работы бутафоров, модельеров, костюмеров, музыкального и светового оформления до воплощения актерским ансамблем.

На выставке представят плоскостные и объемные материалы (сценографию, эскизы кукол, костюмов, реквизита) к более чем 15 спектаклям, которые Александр Николаевич создавал с 1986 по 2020 год с разными режиссерами.

- Зрители увидят эскизы костюмов для персонажей «Процесса над Жанной д’Арк» по произведениям Ж. Ануя, Б. Шоу и Г. Панфилова (1986), эскизы к спектаклю и куклы из постановки «Принцесса и эхо» по пьесе Поспишиловой (1989), эскизы декораций и куклы из «Хитроумного Идальго» по пьесе Д. Вассермана и роману де Сервантеса (2003), а также материалы к спектаклям «Али-Баба и 40 разбойников» по пьесе Смехова, «Кот в сапогах» по Перро, «Сказки бабушки Корольковой» по сказкам Корольковой, «Дракон и Золотая Черепаха» по пьесе Шувалова, «Снегурочка (Любить и таять)» по пьесе Островского.

Начало в 15.30, выставка продлится до 20 декабря. 6+

Александр Ечеин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СЮЖЕТЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка «Ветхий. Вечный». Проект представил живопись и графику XVI-XX веков на сюжеты Ветхого Завета.

- События Ветхого Завета служили источником вдохновения многих живописцев. В отличие от сюжетов Нового Завета они были меньше представлены в иконописной традиции и требовали большей работы воображения художника. Кроме книжных иллюстраций к Вечной книге, в XVI – XVIII веках издавались также альбомы гравюр, сюиты и циклы станковых работ, посвященных отдельным библейским темам, поэтому размеры представленных на выставке произведений самые разные – от небольших книжных иллюстраций «малых мастеров» середины XVI века до крупноформатных листов, - рассказали в музее. - Концепция выставки объединяет в себе несколько тематических блоков, в частности, экспозиция зала будет выстроена в хронологической последовательности изображения сюжетов ветхозаветных книг и познакомит зрителя с тем, как библейские тексты интерпретировались художниками разных школ и направлений.

Экспозиция представила около 30 репродукционных гравюр ведущих граверов Италии, Франции, Англии XVII-XX веков, выполненные по известным произведениям Рафаэля, Бассано, Артемизии Джентилески, Рубенса, Рембрандта, Ангелики Кауфман, а также подлинные живописные произведения мастеров нидерландской и голландской школ XVI-XVII веков.

Посмотреть можно до 6 ноября. 12+