Воронежские дороги становятся комфортными и безопасными

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Главная цель национального проекта «Качественные безопасные дороги» - создание современной, надёжной и комфортной инфраструктуры. В текущем году на реализацию региональной составляющей нацпроекта и иных федеральных проектов направлено 5,3 млрд. рублей, в том числе 1,8 млрд. рублей из федерального бюджета.

Сергей Ковылянский, начальник отдела организации дорожной деятельности департамента дорожной деятельности Воронежской области

За счет этих средств в текущем году был запланирован ремонт более 334 км региональных дорог, в том числе непосредственно в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» – 207 км. Работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог ведутся в 24 муниципальных районах Воронежской области на территориях Богучарского, Бутурлиновского, Бобровского, Верхнемамонского, Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Лискинского, Новохоперского, Ольховатского, Острогожского, Павловского, Панинского, Петропавловского, Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Таловского и Эртильского муниципальных районов. Сейчас они практически завершены.

Ежегодно в рамках работ по содержанию региональной сети в нормативное состояние приводятся порядка 150 км дорог, а также мостовые сооружения на них.

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Так, в текущем году завершены капитальные ремонты мостовых переходов через реку Дон на подъезде к Воронежу со стороны Семилук (км 1+300) и через р. Тихая Сосна на автомобильной дороге Воронеж-Луганск в Острогожском муниципальном районе, а также начат капитальный ремонт мостового перехода через реку Дон в Рамонском муниципальном районе.

До конца года планируется закончить работы по ремонту 10 мостовых переходов в Острогожском, Грибановском, Кантемировском, Подгоренском, Аннинском, Лискинском, Эртильском и Каширском районах на общую сумму 276 млн. рублей.

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Согласно планам на дорожно-строительный сезон 2022-2023 годов заключено пять переходящих государственных контрактов на ремонт дорог в рамках регионального проекта протяженностью 180,3 км на сумму 2,98 млрд. рублей.

Кроме того, до 500 млн. рублей планируется дополнительно направить на эти цели в следующем году после окончания зимнего периода.

В городском округе город Воронеж ведутся работы по первому этапу реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Заключен муниципальный контракт и на второй этап реконструкции.

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Именно национальный проект позволил привести в нормативное состояние региональные и местные дороги, тем самым сделав их удобными, комфортными, а соответственно – безопасными.

Сергей Ковылянский,

начальник отдела организации дорожной деятельности департамента дорожной деятельности Воронежской области