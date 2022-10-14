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Общество14 октября 2022 9:10

Воронежские дороги становятся комфортными и безопасными

Нацпроект «Качественные безопасные дороги» нацелен на создание современной дорожной инфраструктуры
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Главная цель национального проекта «Качественные безопасные дороги» - создание современной, надёжной и комфортной инфраструктуры. В текущем году на реализацию региональной составляющей нацпроекта и иных федеральных проектов направлено 5,3 млрд. рублей, в том числе 1,8 млрд. рублей из федерального бюджета.

Сергей Ковылянский, начальник отдела организации дорожной деятельности департамента дорожной деятельности Воронежской области

Сергей Ковылянский, начальник отдела организации дорожной деятельности департамента дорожной деятельности Воронежской области

За счет этих средств в текущем году был запланирован ремонт более 334 км региональных дорог, в том числе непосредственно в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» – 207 км. Работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог ведутся в 24 муниципальных районах Воронежской области на территориях Богучарского, Бутурлиновского, Бобровского, Верхнемамонского, Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Лискинского, Новохоперского, Ольховатского, Острогожского, Павловского, Панинского, Петропавловского, Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Таловского и Эртильского муниципальных районов. Сейчас они практически завершены.

Ежегодно в рамках работ по содержанию региональной сети в нормативное состояние приводятся порядка 150 км дорог, а также мостовые сооружения на них.

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Так, в текущем году завершены капитальные ремонты мостовых переходов через реку Дон на подъезде к Воронежу со стороны Семилук (км 1+300) и через р. Тихая Сосна на автомобильной дороге Воронеж-Луганск в Острогожском муниципальном районе, а также начат капитальный ремонт мостового перехода через реку Дон в Рамонском муниципальном районе.

До конца года планируется закончить работы по ремонту 10 мостовых переходов в Острогожском, Грибановском, Кантемировском, Подгоренском, Аннинском, Лискинском, Эртильском и Каширском районах на общую сумму 276 млн. рублей.

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Согласно планам на дорожно-строительный сезон 2022-2023 годов заключено пять переходящих государственных контрактов на ремонт дорог в рамках регионального проекта протяженностью 180,3 км на сумму 2,98 млрд. рублей.

Кроме того, до 500 млн. рублей планируется дополнительно направить на эти цели в следующем году после окончания зимнего периода.

В городском округе город Воронеж ведутся работы по первому этапу реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Заключен муниципальный контракт и на второй этап реконструкции.

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Именно национальный проект позволил привести в нормативное состояние региональные и местные дороги, тем самым сделав их удобными, комфортными, а соответственно – безопасными.

Сергей Ковылянский,

начальник отдела организации дорожной деятельности департамента дорожной деятельности Воронежской области

БИЗНЕС-ПРЕСС