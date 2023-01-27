Спортивные выходные в Воронежской области: чемпионаты ЦФО по баскетболу и ушу, соревнования по плаванию и фигурному катанию

Любители баскетбола смогут увидеть на ближайших выходных сразу три турнира, которые будут проходить в Воронеже и в Борисоглебске. Фото: shor-vityaz35.ru

В предстоящие выходные любители спорта Воронежской области смогут увидеть много турниров по разным видам спорта.

Пожалуй, самыми статусными будут соревнования по баскетболу. Пройдут сразу три турнира. Два из них состоятся в Воронеже. Это первый тур чемпионата ЦФО среди женских команд. Игры состоятся в зале «Учебно-спортивного комплекса» на улице Средне-Московская, 72. Начинаться они будут и 28, и 29 января в 10.00 и в 17.00.

С 28 января по 1 февраля в спорткомплексе «Согдиана Скиф» (ул. Цимлянская, д.3а) пройдет второй раунд полуфинального этапа всероссийских соревнований по баскетболу среди девушек до 15 лет. Игры будут начинаться в 10.00.

А в Борисоглебске продолжится начавшееся 27 января первенство области по баскетболу среди юношей до 16 лет. Команды будут меряться силами в универсальном игровом зале улица Бланская, д.77. И 28, и 29 января баскетбольные баталии юношей стартуют в 10.00.

Также 28 и 29 января пройдут два турнира по плаванию. Областные соревнования состоятся в плавательном бассейне спорткомплекса в Рамони (ул. 50 лет Октября, д.7В). Заплывы начнутся в 13.30.

А 29 января в Воронеже в физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном (ул. Новосибирская, д.5Б) состоятся соревнования по плаванию Спартакиады среди трудящихся Воронежской области. Они стартуют в 11.00.

В тот же день в Боброве на крытом катке с искусственным льдом (ул. 22 Января, д 2/2п) пройдут областные соревнования по фигурному катанию. Начнутся они в 10.00.

28 января завершатся чемпионат и первенство ЦФО по ушу. Мастера этого вида спорта соревнуются в Воронеже в спортивном центре «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а). В субботу оба турнира стартуют в 9.00.

В тот же день областные соревнования по всестилевому каратэ пройдут в Воронеже в зале СШОР №33 (Бульвар Победы, 17б). Начнутся они в 9.00. А 29 января там же состоится первенство области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, а также среди спортсменов до 23 лет. Турниры стартуют в 11.00.

Также в столице Черноземья 28 января состоятся чемпионат и первенство области по спортивной борьбе (панкратион). Поединки пройдут в спортивном комплексе «Звездный» (ул. Южно-Моравская, д. 3). Начнутся они в 10.00.

И еще 28 января в Боброве по адресу ул. Парижской Коммуны, д. 59А пройдут областные соревнования по гиревому спорту. Стартуют они в 11.00.