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«Цифровая система по маркировке товаров удобна в использовании. Она позволяет оперативно получать информацию о динамике производства и импорта, объемах запасов и продаж. Этот механизм даст возможность реализовать важнейшую задачу — стратегическое планирование в сфере производства», – комментирует изменения автор поправок, депутат Государственной Думы от Воронежской и Белгородской областей Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Напомним, что возглавляемый Сергеем Гавриловым комитет Госдумы по вопросам собственности только за осеннюю сессию рассмотрел и принял 13 новых федеральных законов. Более половины из них направлены на преодоление последствий антироссийских санкций.

«Комсомольская правда» в ЦЧР поздравляет депутата Госдумы Сергея Гаврилова с Днем рождения и желает новых успехов в законодательной деятельности!