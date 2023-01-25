Депутаты горДумы: программа по обновлению мусорных площадок в Воронеже будет продолжена

Фото - Воронежская городская Дума Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской городской Думе обсудили реализацию программы по обустройству мусорных площадок во дворах многоквартирных домов и частном секторе. Эта тема не теряет актуальности: горожане нередко обращаются к народным избранникам с просьбами установить контейнеры или площадки в том или ином микрорайоне.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА 2022 ГОД?

Сама же мусорная реформа стартовала в Воронеже в 2019 году. На постоянной комиссии городского парламента по ЖКХ о проделанной за 2022 год работе отчитался начальник отдела реализации программ управления ЖКХ Николай Жуков. Он пояснил, что на приобретение контейнеров и строительство площадок для мусора было потрачено свыше 50% денежных средств, выделенных из областного и городского бюджетов. 150 млн неосвоенных денег мэрия в конце 2022 года вернула в региональную казну. А в 2023-м профильное управление подало заявку в том числе и на эти средства для реализации мероприятий программы (она будет продлена) в текущем году.

В целом, по информации Николая Жукова, на приобретение и строительство площадок для мусора потратили: Железнодорожный район – 35 млн рублей, Коминтерновский – 66 млн рублей, Левобережный – 51,9 млн рублей, Ленинский – 17, 5 млн рублей, Советский – 41,1 млн рублей, Центральный – 3, 3 млн рублей.

Руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев рассказал о реализации реформы в возглавляемом им муниципалитете. Он пояснил, что в 2022 году были выполнены практически все запланированные работы. Остальные управы справились в среднем на 80 %.

Фото - Воронежская городская Дума

ПОЧЕМУ ТОРМОЗИЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ?

Назвали и основные причины, почему это не удалось: отказ жильцов на общедомовом собрании или недобросовестность подрядчика, из-за которого приходилось снова объявлять торги.

Участники комиссии отдельно остановились на обсуждении вопроса подрядных организаций. Нередко сложности с ними тормозят процесс. При обустройстве контейнерных площадок необходимо провести и другие работы: ремонт подъездных путей, формирование водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения дождевых и талых вод, монтаж ограждения, закупка и установка контейнеров для мокрых и сухих отходов. В Воронеже отсутствуют компании, которые могут сделать это в комплексе.

Фото - Воронежская городская Дума

140 КОНТЕЙНЕРОВ В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Николай Жуков рассказал о старте пилотного проекта горадминистрации и оператора ООО «Экотехнологии». По городу в частном секторе установят 140 контейнеров для сбора мусора, из расчета 1 контейнер на 2-3 дома. Оператор при этом будет не только вывозить мусор, но и возьмет на себя задачу по поддержанию чистоты вокруг площадок.

Депутат Олег Гуков предложил выработать типовое решение, чтобы устанавливали площадки с навесами. А парламентарий Артем Рымарь указал на то, что сами жильцы зачастую виновны в захламлении площадок для мусора. По его мнению, чтобы они не превращались в помойку, необходимо установить видеокамеры и назначить высокие штрафы.

Председатель постоянной комиссии горДумы по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев предложил обратиться к первому вице-мэру Сергею Петрину с просьбой усилить контроль за проведением строительных работ и разработкой техзадания для участия в торгах.

– Мы задали вектор направления работы для администрации города. Для того, чтобы в конце 2023 года мы увидели другие цифры и другое качество обслуживания, – подытожил Александр Сысоев.