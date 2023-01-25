Воронежские студенты бьют рекорды по интернет-трафику

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Сейчас каждый в среднем прокачивают 32 Гб в месяц, что равно 60 аудиокнигам. Для сравнения поколение на 10-15 лет старше расходует 15 ГБ, а пенсионеры — 5 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

При этом выпускники в 2,5 раза активнее в интернете, чем первокурсники и студенты среднего звена. По-видимому, вовсю ищут информацию для будущего диплома. Самые любознательные цифровые студенты, кроме Воронежа, находятся в Грибановском, Новой Усьмане, Колодезном, Ямного, Ольховатке.

Юноши больше интернетом пользуются — их доля составляет 74%. А вот девушки традиционно лидируют в голосовом общении, созваниваясь друг с другом на 10% чаще парней.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные абоненты выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи.

«Воронеж называют городом студентов, в нем находиться 36 высших учебных заведений. Учащиеся приезжают со всех уголков страны. Молодежь является очень активной, но и требовательной интернет-аудиторией: они постоянно находятся в поиске новых знаний, увлечений, знакомств», — сообщает директор МегаФона в Воронежской области Юрий Рулев.