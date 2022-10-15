Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Химками» и опустился на 14 место

"Факел" снова сыграл вничью - в четвертый раз подряд. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В матче в подмосковных Химках «Факел» сначала захватил инициативу. Неплохой момент упустил Аппаев. Хызыр ударил слабо, Гудиев сумел отбить.

Ближе к середине тайма футболисты «Химок» перехватили инициативу. Но особой остроты не создавали. Заполнился разве что опасный штрафной, но и там мяч пролетел довольно далеко от ворот «Факела».

Во втором тайме хозяева поля окончательно захватили инициативу, а «Факел» перешел на контратаки. Вместо инертного Садыгова у «Химок» отлично вышел на замену Долгов. Он постоянно создавал напряжение у ворот «Факела» и однажды бил без помех с убойной позиции – чуть мимо. А воронежцы даже забили. Но гол Аппаева (Хызыр после хорошей передачи отправил мяч уже в пустые ворота) не засчитали из-за офсайда.

«Факел» в четвертый раз подряд сыграл вничью и набрал 11-е очко, но опустился с 13 на 14 место. В параллельном матче в столичном дерби «Локомотив» победил «Торпедо» - 1:0 и обогнал воронежскую команду. У железнодорожников после этого выигрыша стало 12 очков.

Впереди у «Факела» матч на Кубок с московским «Спартаком» в Воронеже. Игра состоится 19 октября, начнется она в 18.00. А в чемпионате следующий матч у «Факела» тоже пройдет в Воронеже. Соперник сильный – ФК «Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина, хоть и уступил дома в 13 туре «Уралу» - 1:2, но пока продолжает занимать второе место. Игра пройдет 22 октября, начнется она в 16.30.