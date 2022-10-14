Спортивные выходные в Воронежской области: чемпионат России по автогонкам, лучшие скалолазы ЦФО и три турнира по единоборствам

15 октября автогонки стартуют с 8.00. Фото: с сайта Российской автомобильной федерации.

Выходные в Воронежской области будут достаточно насыщенными на спортивные события.

15 октября пройдут заключительные заезды этапов чемпионата и первенства России, также являющихся первенством и Кубком Воронежской области по автоспорту. Посмотреть на соревнования крутых гонщиков можно будет на улице 9 января, 259М. Начнутся они в 8.00.

15 и 16 октября в спортивном центре «Гран-При» (улица Ворошилова, 1А) продолжится первенство и чемпионат Центрального федерального округа (ЦФО) по скалолазанию. В них будет участвовать около 500 спортсменов. За покорением вершин в выходные можно будет понаблюдать с 9.00.

В первенстве и чемпионате ЦФО будут участвовать около 500 скалолазов. Фото: с сайта федерации скалолазания России.

Кроме того, пройдут сразу три крупных турнира по разным видам единоборствам. Лишь один из них состоится в Воронеже. В спортзале СШОР № 33 (Бульвар Победы, 17 Б) померяются силами юноши и девушки 2004-2006 годов рождения в рамках первенства области по самбо. Соревнования начнутся в 11.00.

В Воронеже на Бульваре Победы померяются силами лучшие юные самбисты области. Фото: sambo.ru

15 и 16 октября в селе Новая Усмань (ул. Ленина, 310А) будут меряться силами на областном турнире по кикбоксингу памяти майора внутренней службы УФСИН России по Воронежской области Д.С Переславцева около 400 спортсменов. Соревнования стартуют в 10.00.

В Новую Усмань приедут 400 лучших кикбоксеров области. Фото: mgfso.mossport.ru

16 октября в поселке Панино по адресу Красная Площадь, 15А пройдут областные соревнования по восточному боевому единоборству, посвященные легендарному атлету и борцу еще царских времен Прокофию Рябову. На них также приедут около 400 спортсменов. Турнир стартует в 10.00.

В Панино продут жаркие поединки по восточному боевому единоборству. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

15 и 16 октября в Воронеже состоится чемпионат Воронежской области по футболу среди женских команд. Игры пройдут на поле с искусственным покрытием на улице Ростовской, 38. Начнутся они в 10.00.

Женский футбол в Воронежской области вновь набирает популярность. Фото: voronezhfootball.nagradion.ru

16 октября в Железнодорожном районе определят сильнейших в играх волейбольных команд в рамках первенства области. Турнир будет проходить в спортзале МБУ СШОР № 25 на улице Переверткина, 5. Соревнования стартуют в 10.00.

В спортзале Железнодорожного района можно будет посмотреть на сильнейших юных волейболистов области. Фото: mofv.ru

Также в воскресенье, 16 октября в спорткомплексе «Олимпик» пройдут необычные велогонки. Спортсмены будут соревноваться в маунтинбайке – в условиях не в горах, конечно, но на весьма пересеченной местности. Велогонщики будут определять сильнейших в рамках первенства области. Начало в 11 часов.

В спорткомплексе «Олимпик» пройдут велогонки по пересеченной местности. Фото: fcpsr.ru

А еще 16 октября в лесу у хутора Ветряк Рамонского района недалеко от дома № 28 пройдут чемпионат и первенство Воронежской области по спортивному ориентированию. Преодолевать сложный маршрут будут около 300 спортсменов. Начнутся соревнования в 11.00.