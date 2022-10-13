Новые выгодные условия: ДСК и ВТБ снизят процентную ставку ипотеки в новом ЖК «Яблоневые сады» на весь срок кредитования

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11 октября застройщик и банк заключили соглашение о субсидировании части ипотечной ставки, предусмотренной программой «Господдержка 2020». Документ в торжественной обстановке подписали генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев и заместитель управляющего по розничному бизнесу РОО Воронежский ВТБ ПАО Тамара Недобежкина.

По условиям договора, заемщики ВТБ могут оформить ипотеку по программе «Господдержка 2020» для приобретения квартир в ЖК «Яблоневые сады» по ставке от 4,79% на весь срок кредитования.

- Это уникальный продукт, потому что субсидирование на весь период ипотечного кредитования еще ни один банк, ни один застройщик не предлагал, - подчеркнул гендиректор ДСК Андрей Соболев. - В денежном выражении выгода будет составлять, при покупке однокомнатной квартиры, - порядка 200 тысяч рублей, двухкоматной - 250, трехкомнатной – 350 тысяч рублей.

За время действия программа «Господдержка-2020» со ставкой 6,7% отлично зарекомендовала себя. Не удивительно, что в Воронежской области по ней оформляется каждая четвертая сделка. Ведь, как отмечают аналитики, процентная ставка по базовым ипотечным программам постоянно растет, а по программе господдержки остается стабильно низкой. Застройщик ДСК за счет собственных средств обеспечит еще и дополнительное снижение ставки до 4,79%.

Льготная ставка будет доступна для клиентов ВТБ и ДСК, при покупке квартиры в ЖК «Яблоневые сады», первоначальном взносе не менее 15%, оформлении полного комплексного страхования, использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов. Условия действительны с 11.10.2022 до 30.12.2022 (включительно). Максимальный срок кредита - до 30 лет.

- Нам очень интересно развитие проекта «Яблоневые сады», - объяснил управляющий директор по ипотеке РОО Воронежский ВТБ ПАО Роман Курипта. - Интересное расположение, благоустройство, предусмотрены парковки и зеленые зоны. Это говорит о том, что он будет востребован среди воронежцев, в том числе среди наших клиентов. Данная услуга доступна для всех категорий заемщиков.

Доверие ВТБ к ДСК, как к партнеру, гендиректор Андрей Соболев объясняет сложившейся надежной репутацией:

- Интерес банка-партнера к проекту мы объясняем доверием к нам, как к надежному застройщику, и тем, что реализуя проект, мы используем пункты инфраструктурного меню. Будут привлекаться средства корпорации ДОМ.РФ на строительство объектов инженерной инфраструктуры, целевые бюджетные средства на строительство транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог, объектов социального назначения, - подчеркнул глава ДСК.

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Предложение по снижению процентной ставки действует на старте продаж при покупке квартир, расположенных в новом ЖК «Яблоневые сады», который будет возведен в границах улиц Ломоносова, Загоровского и Московского проспекта.

Новый комплекс будет создан с учетом актуальных и принципиально новых архитектурных, градостроительных и социальных идей. На территории 52 га будут возведены жилые дома высотой от 12 до 22 этажей и большое число объектов социальной направленности. Огромное внимание уделяется благоустройству и озеленению территории.

Подробное описание проекта и условий кредитования на сайте: dsk.vrn.ru

Елена Александрова

* Ставка в размере 4,79% действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15% и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 4,79% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика АО «СЗ «ДСК».

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 12 млн. руб., для остальных регионов – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 30.12.2022 (включительно).

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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