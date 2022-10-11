Воронежский бизнес активно участвует в помощи российским военным

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Компании Воронежской области оперативно подключились к оказанию помощи российской армии. При содействии правительства региона они поддерживают военных, участвующих в спецоперации на территории Украины. Не оставляют без внимания земляков, призванных в рамках частичной мобилизации, и членов их семей.

Бизнес участвует в приобретении обмундирования и снаряжения. А накануне стало известно, что воронежский застройщик Домостроительный комбинат и ГК «Мегион» начали реализацию крупного проекта общей стоимостью более 12 млн рублей. На территории аэродрома «Балтимор» в Советском районе они возведут три дома модульного типа для улучшений условий пребывания офицеров воинской части, базирующейся здесь.

Общая площадь 29 блоков строений составляет порядка 500 кв. м. Мобильные дома оборудованы для круглогодичного комфортного пребывания: проведены свет и вода, есть конвекторное отопление, установлены пластиковые окна. Пол, потолок и стены утеплены минватой. Внутри зданий выполнена качественная отделка – стены покрыты ламинированным ДВП, на полу постелен линолеум. Предусмотрены санузлы с душевыми.

– Блок-контейнеры надежны, обладают продолжительным сроком службы (20-25 лет) и функциональными возможностями постоянных зданий. Конструкция модульных зданий обеспечивает их мобильность и возможность быстрой передислокации. Строители ДСК серьезно и ответственно подошли к поставленной задаче. Проектирование внутренних помещений проходило в тесном сотрудничестве с военными с учетом всех их пожеланий, – отметили в компании.

В течение полутора-двух месяцев блок-контейнеры будут доставлены и размещены на «Балтиморе». Сейчас специалисты готовят площадки для их монтажа. Ввод в эксплуатацию новых объектов планируется в декабре 2022 года.

В свою очередь, Гражданское собрание «Лидер» по инициативе губернатора Александра Гусева организовало сбор благотворительных пожертвований. Полученные средства в размере более 30 млн рублей направлены на поддержку военнослужащих 20-й армии.