Представитель водоканала доложил депутатам Гордумы о путях решения проблемы с водой в Воронеже

Фото гордумы Воронежа Фото: Предоставлено

Депутаты пригласили на заседание постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству главного инженера «РВК-Воронеж» Сергея Тишанинова, чтобы рассмотреть пути решения проблемы с перебоями в подаче питьевой воды воронежцам. Напомним, в последний месяц жители нескольких микрорайонов города сообщают либо о слабом напоре воды, либо о ее периодическом полном отсутствии.

Представитель компании-концессионера рассказал депутатам, что компания намерена предпринять для устранения перебоев с водоснабжением.

По словам главного инженера, «РВК-Воронеж» задействовала все свои мощности для исправления ситуации: ввела в эксплуатацию резервные скважины, установила более производительные насосы, увеличила число аварийных бригад и перевела сотрудников на круглосуточный режим работы. Однако корень проблемы кроется в выходе из строя скважин на двух водоподъемных станциях, по причинам, предвидеть и предупредить которые работники организации никак не могли. В связи с погодными условиями изменилась вязкость воды и разрушились фильтры.

Представитель концессионера отметил, что ситуацию можно исправить перебуриванием скважин. И сделать это РВК предлагает за собственные средства. Стоимость этих работ составит около 4 миллионов рублей. Водоканал уже нашел подрядчика, заключил контракт. К работам приступят в начале следующего месяца.

Фото гордумы Воронежа Фото: Предоставлено

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству городского парламента Александр Сысоев подчеркнул, что положительным моментом является факт финансирования работ за счет концессионера. Это означает неизменность параметров инвестиционной программы.

– То, что эти шаги «РВК» уже реализуют и в феврале начнется бурение, а к сентябрю город получит еще 10 водонаборных скважин – это хорошо, – говорит депутат. – Плохо, что прогноз в будущем подобного явления предупредить с большей вероятностью не берется ни одна экспертиза, даже вне «РВК».

Парламентарий также акцентировал, что «пиариться на негативе» в этой ситуации – не выход. Важно разобраться в ситуации без выплескивания эмоций и приложить максимальные усилия к устранению проблемы.