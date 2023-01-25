В день российского студенчества воронежские единороссы встретились с молодёжью

Фото - пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

В честь празднования Дня студента активисты реготделения «Молодой Гвардии Единой России» встретились с депутатом Воронежской областной Думы, руководителем региональной общественной приемной партии и Центра «Единые» Мариной Андрейчук.

Встреча прошла в формате живого диалога. Парламентарий рассказала о том, как пришла в политику и о том, что вдохновляет в жизни.

Молодогвардейцы также обсудили с депутатом вопросы мотивации, достижения целей и многое другое. Беседа получилась многогранной, откровенной и интересной. В конце встречи парламентарий поблагодарила молодогвардейцев за плодотворную работу и активную жизненную позицию и вручила благодарственное письмо за активное участие в конкурсе «Единой России» по созданию контента о реализации народной программы партии активистке МГЕР Елизавете Титовой.

«Такие встречи мотивируют наших активистов, они видят, что депутаты открыты для общения с молодежью. К тому же у ребят появляется возможность пообщаться с опытными политиками, задать вопросы и что-то для себя прояснить», - отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Малетин.

Тем временем в Россоши состоялась встреча секретаря местного отделения «Единой России», главы районной администрации Юрия Мишанкова со студенческим активом.

Молодых людей интересовали серьезные темы: ЖКХ и благоустройство поселений, ход СВО, вопросы молодежной политики, культуры и образования. Активисты рассказали о своих увлечениях, волонтерской деятельности, планах на будущее и задали интересующие вопросы о жизни района и города.

В завершение встречи Юрий Мишанков вручил активистам «Молодой Гвардии Единой России» благодарности за деятельное участие в работе местного отделения партии и в связи с Днем российского студенчества, а кроме того, наградил дипломом Александру Злобину, представителя муниципального штаба «Волонтеры Победы», за успешную работу этой организации в 2022 году.