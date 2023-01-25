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Уважаемые воронежцы! Товарищи!

Сердечно поздравляю вас с 80-й годовщиной со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков!

В 11 часов утра 25 января 1943 года бойцы 60-й армии водрузили над Воронежем победное Красное знамя. Блестящая Воронежско-Касторненская операция положила конец 212 дням ожесточенных кровопролитных боев за Воронеж и явилась победным итогом наступления Красной Армии на Среднем Дону.

Город-солдат, город труженик встал непреодолимой твердыней на пути полчищ гитлеровцев и их сателлитов к Сталинграду и каспийской нефти. Освобождение Воронежа стало предвестником будущих побед. Уже ничто не могло остановить победоносного марша советских воинов на Берлин.

Изувеченный врагом город был разрушен более чем на 90%. Но воронежцы, при поддержке советского правительства и всей страны, восстановили родной город в течение одного десятилетия. Их неустанным трудом Воронеж превратился в крупный промышленный, научный и культурный центр России, утопающий в зелени парков.

В день замечательного праздника желаю всем и особенно ветеранам, детям военного времени, здоровья и мирного неба, добра и семейного уюта. Пусть свято хранимая память о подвигах наших отцов и дедов помогает справляться с любыми трудностями.

Вечная слава воинам-освободителям: солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, ополченцам и труженикам тыла. Вечная память героям - защитникам нашей советской Родины.