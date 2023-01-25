Как бесплатные лекарства позволяют воронежцам снизить риск повторных инфарктов и инсультов

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Глобальная проблема

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в России. По данным Росстата, в 2021 году всего в нашей стране умерло 2,44 млн человек [1]. При этом из-за проблем с сердцем скончались 934,5 тысячи пациентов [1]. Эта статистика в три раза больше показателей летальности от онкологических заболеваний и почти в восемь превышает данные смертности из-за проблем с органами дыхания [1].

Отражается сердечно-сосудистая смертность и на среднем показателе продолжительности жизни. За период с 2019 по 2021-й она сократилась на три года: с 73 до 70 лет [2]. В этом году показатели вернулись к допандемийным. А согласно национальным целям развития России, к 2030-му продолжительность жизни должна составить 78 лет [3]. Чтобы достичь поставленных президентом показателей, важна включенность всех сторон: государства, медицинского сообщества и самих пациентов.

Помогают вылечиться и сэкономить

Государство действительно предпринимает важные шаги для борьбы с болезнями сердца. Так, с 2020 года в стране действует федеральная программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нацеленная на предотвращение повторных сердечно-сосудистых катастроф. В 2022 году она была расширена: если ранее в перечень льготных препаратов входили 23 наименования, сейчас список расширен до 31 позиции [4].

Как отметили в региональном департаменте здравоохранения в ответ на запрос КП, дополнительные лекарства предоставили кардиологам свободу «маневра» при выборе наиболее подходящей терапии для конкретного пациента. Больным, в свою очередь, льгота помогает сэкономить деньги и повысить приверженность лечению. Ведь не секрет, что немало людей прекращает принимать нужные лекарства из-за их дороговизны.

По данным департамента здравоохранения, за неполные три года действия программы бесплатные препараты в Воронежской области получили порядка 23 тысяч пациентов. С 2020-го по 2022-й годы на эти цели из федерального бюджета региону выделили более 587,8 млн рублей. Плановые объемы на следующий год составляют 195,7 млн [5].

В облздраве объясняют: получить льготные лекарства нетрудно. Взаимодействие между медучреждениями стационарного и амбулаторного звена, а также аптеками отлажено. Сейчас в Воронежской области внедрена такая практика: при выписке пациента обеспечивают необходимыми препаратами в объеме полугодовой потребности.

После того, как больной покинул стационар, его данные вместе с информацией о терапии передают в поликлинику по месту жительства. Там человека ставят на диспансерный учет для дальнейшего наблюдения. Получение препаратов происходит по рецептам врача этой же поликлиники. Лекарства отпускает прикрепленная к медицинской организации аптека.

Однако важно отметить, что описанная выше мера поддержки не распространяется на граждан, которые получают лекарства по закону «О государственной социальной помощи».

Обоюдная ответственность

- Программа льготного лекарственного обеспечения для пациентов с острой сердечной патологией и хроническими сердечными состояниями является не только уникальной, но и беспрецедентной по важности. Эффективная терапия более чем на 50% обеспечивает успех лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Но для достижения результата необходимо обеспечить долгосрочную приверженность лечению, что сегодня является ключевой проблемой. По статистике, даже после острых сердечно-сосудистых событий, в течение месяца после выписки пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, в 12% случаев полностью прекращают медикаментозную терапию, - отмечают в облздраве [5].

Действительно, низкая приверженность пациентов лечению является большой проблемой в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным исследования «Оценка доступности и основных проблем терапии сердечно-сосудистых заболеваний на территории Российской Федерации», 81% врачей указали на то, что пациенты не выполняют назначения по лекарственной терапии [6].

Это подтверждает и воронежский кардиолог Андрей Редька:

- И довольно часто пациенты попадают в стационары с повторными сердечно-сосудистыми событиями, потому что сознательно не стали принимать препараты. Или говорят, что забыли про лекарства. Бывает, что кто-то из знакомых советует им таблетки получше. А это могут быть препараты вообще другой группы, которые не выполняют нужных функций, - объясняет Андрей Викторович.

По словам кардиолога, даже пациента с высоким артериальным давлением крайне трудно убедить принимать лекарства. Ведь часто этот процесс протекает бессимптомно. Человека ничего не беспокоит, поэтому и пить таблетки он не хочет. Однако важно помнить, что высокое давление может приводить к уже неоднократно упомянутым инсультам и инфарктам, развитию сердечной недостаточности и нарушению ритма.

Поэтому главный совет врача всем сердечникам – это, конечно же, соблюдение рекомендаций. Если у вас возникли сомнения насчет назначений, никто не мешает спросить мнение другого специалиста. Но если вы все же нашли «своего» доктора, доверяйте ему.

Кроме того, Андрей Редька напоминает, что нельзя забывать о старом добром здоровом образе жизни. Отказ от курения и алкоголя в пользу умеренной физической нагрузки пойдет на пользу вашему организму. Также стоит обратить внимание на питание. Избыточная масса тела способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и, конечно же, всем необходимо помнить про соблюдение режима труда и отдыха. Любое, даже самое здоровое сердце не выдержит постоянных волнений и перегрузок.

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4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.09.2022 № 639н.

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6. Оценка доступности и основных проблем терапии сердечно-сосудистых заболеваний на территории российской федерации. 2021. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://forum-vsp.ru/media/jc4jadjz/prezentaciyassz20217.pdf (Дата обращения 18.12.2022)

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Номер одобрения: RU-15559

Дата одобрения: 17.01.2023

Дата истечения: 17.01.2024