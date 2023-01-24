Игорь Артамонов: Наша задача – создать благополучную комфортную среду, чтобы в регионе хотелось жить и работать

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В преддверие Дня студента губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с учащейся молодежью региона в коворкинг-центре Липецкого государственного педагогического университета имени П.П.Семенова-Тян-Шанского. Поздравив собравшихся с наступающим праздником, глава правительства рассказал о достижениях и стратегии развития Липецкой области. «Разрабатывая стратегию, мы во многом ориентируемся на запросы молодежи. Наша задача – создать благополучную комфортную среду, чтобы в регионе хотелось жить и работать», – отметил Игорь Артамонов.

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Губернатор затронул тему подготовки профессиональных кадров в учебных заведениях области. Так, в учреждениях среднего профессионального образования уже началась трансформация приемной кампании: подготовка по невостребованным и низкооплачиваемым специальностям больше не ведется, взамен увеличено количество мест по тем профессиям, на который существует большой спрос и где будет гарантирована высокая оплата труда. Также работодатели могут приглашать студентов последних курсов на производственную практику с дальнейшим трудоустройством или даже сами организовать образовательные курсы на базе заведений СПО для подготовки кадров для своего производства. «На прошлой неделе я встречался с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и попросил помочь провести такую же работу в вузах Липецкой области. Мы заинтересованы в этом, поскольку это решает сразу несколько задач: трудоустройства выпускников и обеспечения предприятий трудовыми ресурсами», – сообщил Игорь Артамонов. Он также добавил, что с министром обсуждалась федеральная поддержка для материального переоснащения липецких вузов.

Студенты воспользовались возможностью задать интересующие их вопросы. Они попросили рассказать об итогах поездки губернатора в зону СВО и о том, как регион справляется с санкциями. Губернатор сообщил, что компании, которые были вынуждены прекратить свою работу на территории страны, продали свои активы другим инвесторам. Сейчас налаживаются партнерские связи с дружественными странами, в частности на днях липецкая делегация отравится с бизнес-миссией в Турцию.

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Еще один вопрос касался кадрового резерва госслужбы в правительстве региона. Ребята спросили, какими качествами должны обладать кандидаты в команду губернатора. Игорь Артамонов отметил, что, прежде всего, нужно любить людей и желать им помочь, а также обладать хорошими знаниями и стремлением постоянно узнавать что-то новое. «На практику в правительство мы активно берем ребят с последних курсов – в основном отличников, которые идут на красный диплом. После этого многие из них начинают работать. Некоторые уже проявили себя и продвинулись по карьерной лестнице», – добавил Игорь Артамонов.

В конце встречи губернатор вручил наиболее активным студентам области благодарности за участие в общественной жизни региона и реализацию социально значимых проектов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.