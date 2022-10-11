Руководители Нововоронежской АЭС поздравили с юбилеем сотрудников Специальной пожарной охраны России

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В праздничный день в центре внимания были ветераны и сотрудники Специального отдела № 14 ФГКУ «СУ ФПС № 72 МЧС России». На прилегающей ко Дворцу культуры территории была организована выставка современных образцов пожарной техники.

Главный инженер НВ АЭС Сергей Витковский удостоился ведомственного знака отличия МЧС России «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов». После этого он наградил почетными грамотами за плодотворную деятельность, высокий профессионализм и большой личный вклад в обеспечение пожарной безопасности филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» десять пожарных.

«Для меня большая честь вручить награды от Нововоронежской АЭС таким героическим людям. У вас трудная, но очень почетная служба. На станции случаются внештатные ситуации. Так вот мы только начали разбираться, что произошло, а пожарные уже прибыли к месту событий. Спасибо вам за профессионализм. Но это как раз тот случай, когда хочется пожелать, чтобы у вас было как можно меньше работы», - сказал главный инженер НВ АЭС Сергей Витковский.

В праздничной обстановке Дворца культуры Нововоронежа специалистам Специального отдела № 14 и ветеранам вручали нагрудные знаки МЧС России «Отличный пожарный», памятные медали, ведомственные знаки отличия МЧС, почетные грамоты и благодарности. Очередные специальные звания, досрочно, в порядке поощрения, были присвоены пятерым пожарным.

«Вы отмечаете 75-летие Специального отдела, Нововоронежу недавно исполнилось 65 лет. Совпадение таких знаменательных дат не случайно. Мы идем плечом к плечу в одном строю. НВ АЭС прирастает новыми блоками. А безопасность станции находится в ваших надежных руках. Радует, что ваше руководство уделяет внимание вопросам преемственности. Чтите ветеранов, помните историю, прирастайте молодыми специалистами», - пожелал заместитель директора НВ АЭС по экономике и финансам, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

Особое внимание собравшихся привлекло награждение победителей смотра-конкурса детского творчества, посвященного 75-летию СПО России. Почетные грамоты активных участников получили Новикова Милана и Микрин Артем.

Справка

9 октября исполнилось 75 лет со дня образования специальной пожарной охраны России. История создания подразделений Государственной противопожарной службы неразрывно связана с разработкой и созданием ядерного оружия в нашей стране. В октябре 1947 года в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР был образован специальный отдел для организации и руководства подразделениями по охране от пожаров особо важных и режимных предприятий. Пожарная охрана в Нововоронеже зародилась 65 лет назад. Сразу после того, как 1 мая 1957 года по решению Министерства энергетики и электрификации СССР стартовали строительные работы подготовительного периода Нововоронежского ГРЭС. Сегодня Нововоронежская АЭС – одно из старейших предприятий атомной энергетики России и крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС